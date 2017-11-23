Bahçeli’den o slogana karşı uyarı

NATO, Türkiye’ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır” dedi. Bahçeli, konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik “O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha“ diyerek uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Turgutlu Belediyesi ortaklığıyla Turgutlu’ya kazandırdığı 297 milyon TL’lik 81 projenin toplu açılış ve temel atma törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda gerçekleştirilen tören öncesinde ünlü şarkıcı Ahmet Şafak bir konser verdi. Konserin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alanı dolduran vatandaşlara seslendi. Bahçeli, konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, “İşte ordu işte komutan” sloganı atan partililere yönelik “O bizim sloganımız değil, kullanmayın bir daha“ diyerek uyardı. Toplu açılış ve temel atma törenlerinin Selendi, Alaşehir ve Salihli’den sonraki son durağı olan Turgutlu’da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bahçeli, “Her ilçemizde giderek artan heyecan dalgasının Turgutlu’da zirve yaptığını görüyorum. Milli Mücadele kahramanlarının abideleştiği Turgutlu’da bulunmak ve sizlerle yeniden buluşmuş olmaktan dolayı bahtiyarım. 248 eserin toplu açılış ve temel atma törenlerini gerçekleştirdiğimiz Manisa ilimizin bu güzide ilçesinde hayata geçecek olan projelerin Turgutlulara hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu ilçemiz ekmeğini paylaşanların diyarıdır. Yaşamanın ve yaşatmanın anlam bulduğu kahramanlık diyarıdır. 7 Eylül 1922 tarihi bu iradenin ispat ve beyanıdır. Turgutlu milli mücadele döneminin tarifi imkânsız mukavemetini göstermiş, işgal kuvvetlerinin mezalimine karşı ateş çemberini yarıp devleşmiştir. Turgutlu diri diri yakılmak istenmiştir. Ancak Turgutlu küllerinden yeniden doğmuş, bu eşsiz vatan coğrafyasını gül bahçesine çevirmiştir. Bu bakımdan Turgutlu Milli Mücadele döneminin ateşte açan gülüdür. 7 Eylül 1922 tarihinde bu ilçemizi ateşe verip kaçan işgal kuvvetlerinin açtığı yaralara, verdiği acılara rağmen Turgutlu’nun kahramanları asaletinden ödün vermemişlerdir” dedi.

" İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır"

IŞİD’le mücadele bahanesiyle PKK/PYD terör örgütüne geniş bir alan açıldığına dikkat çeken Bahçeli, “Hali hazırda PKK/PYD, Suriye’nin dörtte birini kontrol edecek seviyeye ulaşmıştır. Ülkenin en önemli barajları, petrol ve doğalgaz yatakları da IŞİD’ten alınıp bu terör örgütünün kontrolüne bırakılmıştır. Yani bir terör örgütü, bir başka terör örgütünü meşru gösterecek şekilde kullanılmıştır. Suriye’de askeri çözümün mümkün olmadığını savunanlar, ne hikmetse PKK/PYD’ye verilen binlerce tır silahtan bahsetmemektedir. Suriye’de bundan sonraki süreçte PKK/PYD’yi meşru bir zemine taşımanın sinsi ve alçak hesabı yapılmaktadır. Bölgemizde etnik ve mezhep temelli ayrışmalar bitmemiş, aksine daha da bilenmiştir. Suriye’de iç savaşın şartları mümkün olan her satha yayılmak istenmektedir. Irak, Suriye, Yemen derken bugünlerde Lübnan’da da benzeri şartların oluşması için karanlık çevreler faaliyet halindedir. Ortadoğu’da sınırların yeniden değiştirilmesi planlanmakta, bölgeye her seviyeden nifak tohumları saçılmaktadır. Bütün bu olan bitenlere birde Ilımlı İslam adı altında mesnetsiz bir anlayış eklenmeye çalışılmaktadır. Haçlı heveslerinin, Siyonist hesapların kamuflajı olacak bu söylemle Müslüman’ın Müslümanı kırması hedeflenmektedir. Yüz yıl önce sancağımız altında huzurla yaşayanlar, bugün ne yazık ki sefil haldedir. Ortadoğu Osmanlı’dan sonra hala istikrarı aramasına rağmen bulamamıştır. Emperyalist emeller bölgeyi kan gölüne çevirmiştir. Beklentimiz başta Suriye olmak üzere Ortadoğu’da yaşanan kargaşanın bir an önce son bulması; huzur, istikrar ve barışın hakim olmasıdır. Türkiye’nin beklentilerinin karşılanmadığı bir yerde kimsenin hesabını tutturamayacağı iyi anlaşılmalıdır. Sömürgeciliğin bölgesel taşeronları, bizim bin yıllık sevdamızı elbette doğru anlayamaz, doğru okuyamaz. Biz gelişmeleri her daim Türkçe okumak, dünyaya Ankara merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Öncelikli olarak ülkemize yönelen terör tehdidini yerinde yok etmeli, akabinde Misak-ı Milli bilinciyle tarihi vazifemizi yerine getirecek şartları oluşturmalıyız. Bizim için bekleyecek zaman yoktur. Çünkü Türkiye’nin hasımları beklememekte, İslam düşmanları bir an olsun boş durmamaktadır. Kan tutkunları pusudadır. Mazlumun ahı yükselmektedir. Artık zalimin zulmüne son vermenin, terör örgütlerinin kökünü kazımanın, dost ve müttefik görünümlü uluslararası örgütlerin oyunlarını bozmanın vakti gelmiştir. Kararlılığımızı test edebileceğini düşünenlere yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. İşte bu amaçla terörle mücadele ve dış politika konularında devletin ve hükümetin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"CHP’nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır"

"Milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutarak istikbalimizi teminat altına almalı, istiklalimizi güvenceye kavuşturmalı, mazlumlara kol kanat geren bir iradeyi ortaya koyabilmeliyiz" diyen Bahçeli, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Hükümet etme sistemiyle, barajın aslında yüzde 50 artı 1’e çıkmasından dolayı CHP’nin freni patlamış, pusulası şaşmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, istikrarsızlıktan ve kaos ikliminden beslenenlerin, 15 Temmuz’dan bu yana sürdürdüğümüz ilkesel duruşumuzu bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Sözlerimizi çekiştirerek dedikoduya batanlar, MHP’nin duruşunu sulandırmaya yeltenenler boşa kürek çekiyorlar. Şerefiyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi şerefsizce yapılan itham ve iddialara aldırış etmeyecek, yeri geldiğinde muhataplarının yüzüne milli şamarı indirecektir. Fitne ve fesat taşıyıcılığı yapanların karşısına milli iradeden aldığımız güçle çıkacağız, tek vücut halinde duracağız. İhanete karşı tek yumruk olacağız, iftiralara karşı tek safta toplanacağız. Mahvımızı hesap edenlerin emellerini birer birer bozguna uğratacağız. Milletin sinesinden alamadıkları desteği PKK’nın, Haçlı ittifakının himayesiyle doldurmaya çalışanlara karşı milli birlik ve beraberlik ufkumuzu sağlam tutacağız. NATO, Türkiye’ye parmak sallıyor. ABD, çevremizi kuşatıyor. AB, çehremizi karalıyor. Türk düşmanları faaldir, ama Türk milleti de her tehdide karşı teyakkuzdadır. NATO’nun ilk Cumhurbaşkanımızla, 12. Cumhurbaşkanımıza karşı sergilediği ahlaksız ve rezil hakaretleri ayağımızın altında çiğniyoruz. Söylesinler, NATO ittifak mıdır, ihtilaf mıdır? Dost mudur, düşman mıdır? Türkiye NATO’ya mahkum değildir. Türkiye, NATO’cu kafaların, FETÖ’cü alçakların, bölücü hesapların kurbanı da olmayacaktır. Millet birdir, Türk milletidir. Vatan birdir, Türk vatanıdır. Devlet tektir, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bin yıllık kardeşlik yeminimizdir, bozmaya hiçbir oluşum ve örgütün gücü yetmeyecektir. Bunun yanında, Genelkurmay Başkanımızın Kanada’da maruz kaldığı çirkin muameleyi ve itibar suikastını şiddetle kınıyorum. Peş peşe gelen skandalların kimsenin yanına bırakılmamasını ümit ediyorum. O yüzden diyorum ki; ihanete karşı iman, İhtilafa karşı irade, ilkelliğe karşı itibar, iftiraya karşı ihtiram sağlam tercihimiz, şaşmaz teklifimizdir. Unutulmasın ki, Türkiye’nin demokratikleşme, normalleşme ve istikrar içinde bir yönetim yapısına kavuşabilmesi için 15 Temmuz’dan bu yana üstlendiğimiz sorumluluk aynen devam ettirilecektir. Turgutlu ilçemize kazandırılan projelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum”

“Hizmetin siyaseti olmaz”

Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte zorlu geçiş sürecini tamamladıktan il genelinde yoğun ve hummalı bir çalışma içine girdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu’ya verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Ergün, “Günü kurtaran değil, kalıcı çalışmaların içinde olduk. Altyapısından üstyapısına kadar A’dan Z’ye birçok hizmeti çok şükür Turgutlu’muza kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Gıda Bankası, çocuklarımız için Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, gençlerimiz için Gençlik Merkezi ve MABEM, köprüsü olmayan köylerimize köprü, parke taşı ve altyapısı bulunmayan mahallelerimize gerekli hizmetleri getirdik. İlçemize güzel bir pazaryeri ve otopark kazandırdık. Geldiğimiz noktada Turgutlu, sürekli değişti, gelişti ve bu değişim fazlasıyla devam ediyor. Kıymetli belediye başkanı arkadaşım, sevgili dostum Turgay Şirin ile birlikte verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyor olmanın mutluluğu ve huzuruyla alnımız ak bir şekilde karşınızdayız. Turgutlu’muz, bugün toplu açılış ve temel atma töreni yaptığımız 4’üncü ilçemiz. Yaptığımız yatırımlarla rekor 297 milyon lira yatırım ve 81 projeyle Turgutlu’da. Avşar, Akçapınar, İzzettin Mahallelerinde düğün salonları yaptık. 13 milyon 800 bin lira civarında çok amaçlı kapalı otopark ve pazaryeri yaptık. Pazaryerinin bakımını da biz üstleniyoruz. Eski belediye binasının restorasyonunu yaptık. Kafeteryası da yakında açılmış olacak. Manisa’da ve Salihli’de yaptığımız spor salonu ve kapalı yüzme havuzunun aynısını Turgutlu’muza da yaptık. Irlamaz çevre düzenlemesi ile Manisa’daki Atatürk Kent Park’ın bir benzerini Turgutlu’muza kazandırıyoruz. 30 milyonun üzerinde bir yatırım burası. Yine ölümlü kazaların yaşandığı D-96 karayolundaki kabusu bitirecek kavşak projemizin de temelini atıyoruz. Tam 63 milyon liralık bir yatırımla inşallah sürücü kardeşlerimizin bu kâbusunu bitireceğiz. Sporcularımız ve gençlerimiz için Ovacık Yaylası’nda planladığımız Gençlik Kamp Merkezi projemizin yatırım bedeli de, tam 50 milyon lira. Yalnızca Manisa ve Turgutlu değil, tamamlandığında tüm Türkiye’nin kullandığı güzel bir projeyi Allah’ın izniyle hayata geçirmiş olacağız. Biz her zaman şunu vurguladık; hizmetin siyaseti olmaz. Bu anlayışla çalışmalarımızı bugünlere getirdik. Milli değerlere bağlı ve sadece milletine hizmet odaklı Milliyetçi Hareket Partisinin birer neferi olarak bizler, şehrimizi bir adım daha ileriye götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Davamızın liderinin verdiği yemine sadakat bizim şerefimizdir”

297 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle Turgutlu tarihinin en büyük yatırımlarının açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “2014 yılında liderimiz genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin bizlere güveni ve talimatları, teşkilatımızın azim ve gayreti, yüce milletimizin teveccühü ve Allah’ın izni ile almış olduğumuz bu kutsal emanete ihanet etmeden, gece gündüz demeden önce ülkem ve vatanım diyerek hiç durmadan çalıştık, gayret ettik. Bu gayretimiz, çalışmamız sırasında kıymetli Turgutlulara bizlere sabırla destek oldular. Bugün de tüm bu gayretlerin, çalışmaların ve duaların neticesinde bu güzel tabloyu hep birlikte yaşıyoruz. Büyükşehir yasası ile birlikte gelirleri azalmış, geçmişten gelen borçları ve bir çok eksiği bulunan bir belediye iken, şikayet etmeden, bahane üretmeden gayretle çalıştık ve birçok başarılı projeyi hayata geçirdik. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ şiarı ile kılı kırk yaran bir hassasiyetle, kısıtlı imkânlarla rağmen kamu kaynaklarını en etkin ve verimli kullanarak, gece gündüz şehrimiz, vatanımız ve milletimiz için çalıştık. Bu gayretli ve özenli çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin el birliğiyle, gönül birliğiyle, ortak düşünce ve işbirliğiyle hangi hizmetlere imza atabildiğinin ve önümüzdeki süreçte Turgutlu’nun daha da yaşanılabilir şehir haline gelebileceğini gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin de ifade ettiği gibi; ‘Ulaşacak özlemlerimiz vardır. Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz vardır. Mutlaka varacağımız yüksek ülkülerimiz vardır. Beraber olursak başarırız. Ayrı ayrı değil, birlikte durursak sonuç alırız.’ Liderimiz ‘Yemin verdik dönemeyiz’ diyorsa; davamızın liderinin verdiği yemine sadakat bizim şerefimizdir. Turgutlu’muz ve Manisa’mız için gerçekleştirilen yatırımlarımızın ve temeli atılacak projelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.