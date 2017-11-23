Bahçeli’ye Kula halısı hediye edildi

Kula ziyaretinde Bahçeli’ye kök boyalı el dokuması Kula halısı hediye edildi.

Selendi’de yapılan açılış programının ardından Alaşehir’e hareket eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yol güzergahındaki MHP’li Kula Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’u makamında ziyaret etti.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İlçemize ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Kula, tarihi ile coğrafyası ile kendine özgü el sanatları ile buram buram tarih ve turizm kokan bir ilçe" dedi.

Başkan Tosun, Kula ilçesinde kök boyalı el dokuması halıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli programın yoğun olduğunu ve daha geniş bir ziyaret için tekrar Kula’ya geleceğini belirtti.