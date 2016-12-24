Bakan Arslan, YHT güzergahı tartışmalarına nokta koydu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-İzmir arasındaki ulaşımı 3.5 saate düşürecek olan Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin (YHT) Manisa güzergahının şehir merkezini ikiye böleceği tartışmalarına son noktayı koydu. Arslan, “Uşak tarafından gelen ve Manisa’nın içerisinden İzmir’e gidecek olan yüksek hızlı tren hattımız mevcut hattı takip etmeyecek. Şehrin kuzeyinde mevcut otogarın hemen güneyinden geçerek şehrin dışına mevcut çevre yoluna da paralel olarak devam edecek” dedi.

Bir dizi ziyaret ve ulaşımda süren projeleri incelemek üzere Manisa’ya gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti. Bakan Arslan’ı Vali Güvençer’in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ve daire müdürleri karşıladı. Valilik binası önündeki karşılama töreninde küçük bir öğrenci tarafından Bakan Arslan’a içerisinde semazen figürü olan bir tablo hediye edildi. Bakan Arslan daha sonra makama çıkarak Valilik özel defterini imzaladı. Ziyarette, Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa hakkında Bakan Arslan’a kısa bir brifing vererek, ziyareti anısına dikilen 10 bin fidanın belgesini takdim etti. Türkiye’nin her kesiminde olduğu gibi Manisa’da da ulaşım anlamında projelerin aralıksız sürdüğünü aktaran Bakan Arslan, “Manisa’yı Ege’ye, İç Anadolu’ya bağlayacak devam eden bölünmüş yollarımız, sıcak asfalt çalışmalarımız dışında bir de ikinci bir otoyol ihtiyacımız var. Onunla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında onun da süreçlerini başlatacağız. O proje de Manisa ve Ege Bölgesi açısından gerek denize bağlanmak gerekse İç Anadolu ve daha doğuya bağlanmak adına çok önemli. Onun da süreçlerini birlikte takip ediyoruz. Ancak bu kadar büyük ekonomik ve ticaretin kalbi olan bir şehirde elbette ki mevcut tren yollarının rehabilitasyonu hem de bunun yanı sıra yüksek hızlı tren yapılması da çok önemliydi. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Bütün süreçleri başladı. Ankara-Afyonkarahisar-Manisa-İzmir yüksek hızlı tren hattının başlatılmayan ihale süreci kalmadı. İnşallah onu da 3 yıl içerisinde hizmete sokacağız.” dedi.

Yüksek hızlı tren tartışmaları

Ankara-İzmir arasındaki ulaşımı 3.5 saate düşürecek olan Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak- İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin Manisa güzergahının şehir merkezini ikiye böleceği yönünde tartışmalar olduğuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Arslan, “Biz ne yaptığımızı ve ne için yaptığımızı biliyoruz. Manisalı da aslında bizim onlar için bölgenin kalkınması için bu projeleri en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı biliyor. Zaman zaman bir takım polemikler ve farklı ifadelerde bulunuluyor. Manisa’daki kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Uşak tarafından gelen ve Manisa’nın içerisinden İzmir’e gidecek olan yüksek hızlı tren hattımız mevcut hattı takip etmeyecek. Şehrin kuzeyinde mevcut otogarın hemen güneyinden geçerek şehrin dışına bir çevre yolu gibi düşünün ki mevcut çevre yoluna da paralel olarak devam edecek. Manisa’yı bölen değil, kuşaklayan bir şekilde geçerek Ege’ye ulaştıracağız. Bununla da yetinmiyoruz. Hemen bunun yanında mevcut konvansiyonel hattımız yani yük trenlerine hizmet eden hattımızı da şehrin içerisine sokmayacağız. Yüksek hızlı tren hattımızın yanından üçüncü bir hat olarak Ege’ye yüklerimizi ulaştıracağız. Manisalı için çok daha önemli olan bir şey var. Manisa merkezden başlayarak, Menemen’e giden şuanki mevcut tren hattını iki hatta çıkaracağız. Bu iki hattı da banliyö hizmeti verecek şekilde Manisa’yı Menemen’e dolayısıyla Egeray’a bağlamış olacağız“ diye konuştu.