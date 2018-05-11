Bakan Canikli’den şehit ailesine taziye ziyareti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak’ın memleketi Manisa’nın Salihli ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Durasıllı Mahallesi’ndeki baba evinin önünde kurulan taziye çadırında acılı baba Hasan Kozak ve dedesi Mustafa Kozak, şehidin yakınları ile görüşüp başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Bakan Canikli’nin şehit ailesine taziye ziyaretinde Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda karşıladı.

Öte yandan Şehit Jandarma Astsubay Mustafa Kozak’ın yarın Salihli Merkez Hamidiye Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Durasıllı Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.