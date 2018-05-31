Bakan Eroğlu: “Dost gözükenler dahi bize paramızla silah vermiyor”

Ama PKK’ya, YPG’ye tırlarca, beş bin tır silah yığıyor” dedi.

Manisa’da 46 milyon 803 bin liralık yatırımların temelini atacak olan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, temel atma töreni öncesi AK Parti Salihli İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Partiler tarafından karşılanan Bakan Eroğlu’na AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen ile İl Başkanı Berk Mersinli eşlik etti.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, ziyarette Bakan Eroğlu’na hediye paketi verip, kentin genel durumu hakkında bilgi verdi. Manisa’ya büyük yatırımlar yatıklarını belirten Bakan Eroğlu, “Yapmaya devam ediyoruz. Kısacası hayal edilemeyecek yatırımlar devam ediyor. Biz hükümet olarak Manisa’ya 25 milyonluk yatırım yaptık. Manisa’da çok büyük muazzam dönüşüm var. Daha önce doğru dürüst, baraj ve gölet yoktu, ancak biz çok sayıda baraj ve gölet inşa ettik” dedi.

“Göktürk uydusunu gönderen biziz” diyen Bakan Eroğlu, “Artık silahımızı dahi kendimiz üretiyoruz, eğer bunları yapmasaydık, çünkü dost gözükenler dahi bize silah vermiyor. Dost gözüken ülkelerden paramızla bile silah alamıyoruz. Ama PKK’ya, YPG’ye tırlarca, beş bin tır silah yığıyor” dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Salihli’den ayrıldı.