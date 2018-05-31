Bakan Eroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’ağır sıklet’ benzetmesi

Biz zaten yola devam diyoruz biliyorsunuz. Öbürlerinin kıymeti harbiyesi yok. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet öbürleri tüy sıklet. Biz yola devam diyoruz. Onların işi tamam yani, tamam diyorlar da, onların işi tamam. Dolayısıyla biz seçim zamanı kimseye müsamaha gösteremeyiz. Kirletiyorlarsa cezalandıracağız” dedi.

Bir dizi inceleme, temel atma ve açılışlar için Manisa’ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, belediye başkanları ve bürokratlar tarafından karşılanan Bakan Eroğlu valilik şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in makamında sohbet etti. Vali Güvençer Manisa’yı ziyaret eden devlet büyükleri adına bir hatıra ormanı oluşturduklarını ancak Bakan Eroğlu için 5 ayrı okulda 750 fidan dikildiğini belirtti. Ziyarette Manisa BİLSEM öğrencisi Kuriye Kumsal Küçükada kendi yaptığı ve bakanlığı simgeleyen detayların yer aldığı yağlıboya tabloyu Bakan Eroğlu’na hediye etti. Bakan Eroğlu öğrenciye kitaplar hediye ederek teşekkür ederken tabloyu bakanlığın en güzel yerinde sergileyeceklerini söyledi. Bakan Eroğlu ayrıca hükümetleri döneminde ülkede 4 milyar 37 milyon fidan dikimi gerçekleştirildiğinin de altını çizdi. Makamda gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Eroğlu bakanlık genel müdürleriyle birlikte Valilik Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya bugüne kadar Manisa’ya yapılan yatırımları anlatarak başlayan Balkan Eroğlu bugüne kadar 15 yıl içinde Manisa’ya 25 milyar TL’lik muazzam bir yatırım yaptıklarını ve bu yatırımların devamının geleceğini söyledi. Manisa’da yapımı aksayan Ahmetli Kelebek Barajının yüklenici firmasının istifa etmesi nedeniyle durduğunu ve yeniden ihale için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Bakan Eroğlu toplantı sırasında sık sık bürokratlarına aksayan işlerin hızlandırılması için talimatlar verdi.

Gediz’deki kirlilik

Bir gazetecinin ‘Gediz’de ne zaman balık avlanacak’ sorusuna Bakan Eroğlu şu cevabı verdi:

“Gediz havzası eylem planını yaptık. Her kuruma görev yüklendi. Biz Gediz nehrinin ıslahı, erozyon, ağaçlandırma çalışmaların yaptık. Şimdi Manisa’nın arıtma tesisi kaldı. Burası büyükşehir belediyesinde. Bu gecikti. Katı atık bertaraf tesisi için yer verelim dedik. Yıllarca ben gayret ettim. Büyükşehir belediyesi atık su tesislerini yapma görevi var. Bu iki şey gecikti. Kirlilik büyük ölçüde azaldı. Atık su arıtma tesisi devreye girdiğinde tertemiz olacak.”

“Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet öbürleri tüy sıklet”

Bakan Eroğlu, ‘seçim nedeniyle bazı sanayicilerin bunu fırsata çevirerek nehir ve dereleri kirlettiği yönünde bilgiler aldıklarını ve bununla ilgili ne gibi çalışmalar yaptıklarını’ soran bir gazeteciye de şu cevabı verdi:

“Sanayicilerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valiliklerimiz sıkı denetim altına aldı. Kimse kusura bakmasın, kirleten mutlaka cezalandırılır. Kimse kirletmesin, biz seçim falan dinlemeyiz. Biz zaten yola devam diyoruz biliyorsunuz. Öbürlerinin kıymeti harbiyesi yok. Recep Tayyip Erdoğan ağır sıklet öbürleri tüy sıklet. Biz yola devam diyoruz. Onların işi tamam yani, tamam diyorlar da, onların işi tamam. Dolayısıyla biz seçim zamanı kimseye müsamaha gösteremeyiz. Kirletiyorlarsa cezalandıracağız. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve DSİ takip ediyor. Herhangi bir durum görüldüğünde Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü cezasını kesecek. O ceza da affedilmiyor biliyorsunuz.”

“Su sıkıntısı yok, son yağışlar kurtardı”

2017 yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, “Türkiye’de belirli yıllarda kurak yıllar oluyor belli yıllarda sulak yıllar oluyor. 1972 yılından sonraki en büyük kuraklığı 2017 yılında yaşadık. Ancak pek çok ilde susuzluk olabilirdi ama su sıkıntısı çekilmedi. Biz 525 baraj, binden fazla gölet yaptık. Bunlar sayesinde biriktirdiğimiz suyu verdik. Ancak şunu söyleyeyim. Bu seneye baktığımız zaman geçen seneden biraz daha iyi. Fakat kış ayları kurak geçti. 1 Ekim- 30 Mayıs arası elimde grafik var. normalde bizim su yılı yani yağış yılı 1 Ekim’den başlıyor önümüzdeki 30 Eylül’e kadar. Biz 1 Ekim’den bugüne Manisa’da 531 milimetre yağış olması gerekirken 445 milimetre yağmış. Yaklaşık yüzde 16’lık biz azalış var. Ama bu daha azdı eğer Mart ayını dikkate alırsak çok büyük bir açık vardı, son yağışlar biraz toparladı. Manisa’da son zamanlarda Allah’a şükür çok yağış düştü. Manisa, mayıs bizi kurtardı. Mesela İstanbul’da barajlardaki doluluk şuanda yüzde 86. Ankara’da geçen seneye göre iyi. İzmir’de şuanda yüzde 46 iyi. Sağ olun Manisa İzmir’e Gördes Barajından su veriyor. Bir sıkıntı olduğu zaman Tahtalı Barajına, Gördes Barajından su basıyoruz. Sağ olun İzmir’e de destek veriyorsunuz. Bursa’da da yüzde 98 doluluk oranı var. Büyükşehirlerimizde ve diğer şehirlerimizde su sıkıntımız yok. Bir tek Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir sıkıntı olması söz konusuydu Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi. Şanlıurfa’ya yeni bir arıtma tesisi yaptık, sıkıntıyı giderdik. Kilis’te çok hızlı içme suyu kuyuları açtık. Orada da sıkını şuradan kaynaklanıyor. Kilis’in nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşimiz var. Kilis’in nüfusu 70 bin Suriyeli nüfusu 130 bin. Dolayısıyla bizim hesaplar altüst oldu. Yeni baraj yapıyoruz. Önümüzdeki hafta Gaziantep, Kilis’e iletim hattı için baraj yapıyoruz. Orada da sıkıntıyı da kaldırdık son zamanlarda yağış da gelince. Şuanda Türkiye’de sulama ve içmede herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

“Kanallara 4 Haziran’da su verilecek”

Bakan Eroğlu, Haziran ayıyla birlikte sulama sezonunun da açılacağını belirterek sulama kanallarına 4 Haziran saat 17.00 itibariyle su verilmeye başlanacağını söyledi. Kanallara su verilmesiyle birlikte yaşanabilecek boğulmalara karşı bir tedbir alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Bakan Eroğlu, “Dünyanın her yerinde kanal var. Ben Hollanda’da doktora sonrası çalışma yaptım. Her taraf kanal. Ama eğitimli hiç kimse kalkıp da orada akıntılı kanala girmez. Burada genç kendine güveniyor giriyor. Halbuki kanalda muazzam bir akıntı var. Oradan çıkması mümkün değil. Yüzmesi mümkün değil. Dünyanın hiçbirinde kanal etrafında korkuluk yok. Biz mecbur kaldık korkuluk yaptık. Sizden ricam su verileceği zaman hiçbir çocuk kanalda yüzmeye cesaret etmesin. Sonu çok acı oluyor. Yüzme şampiyonu bile olsa kurtulması mümkün değil. Onun için dikkatli olalım. Medyaya da büyük iş düşüyor. Sakın ha hiç kimse, hiçbir evladımız kanalda yüzmeye cesaret etmesin. Allah korusun sonu çok acı oluyor, biz de çok üzülüyoruz. Yüzme şampiyonu da olsa o kanaldan kurtulması mümkün değil. büyük bir akıntı” dedi.

Bakan Eroğlu basın toplantısının ardından Ahmetli, Salihli ve Alaşehir’deki programlar için Manisa’da ayrıldı.