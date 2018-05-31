Bakan Eroğlu’nun katıldığı törende yağmur sürprizi

Yağmur yağışı nedeniyle Bakan Eroğlu ve bazı vatandaşlar sahnede, bir kısım vatandaş da saçak altlarına sığındı. Yağış sonrası Bakan Eroğlu ve beraberindekiler orucunu, ayakta vatandaşlarla birlikte açtı.

Bakan Eroğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde toplu temel atma törenine katılarak, 99 milyon TL yatırım bedeliyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 6 adet ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak 1 adet tesisin temelini attı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen toplu temel atma töreninde konuşan Bakan Eroğlu, “Biz Türkiye’de çok önemli işler başardık. Ekonomide muhteşem bir gelişme oldu. Türkiye’yi 3 buçuk kat büyüttük. Artık Türkiye dünyada 17. sıraya yükseldi. Bu yeterli değil. Biz büyük bir milletiz. Şanlı bir tarihimiz var. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımızda Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Hedef 2023 Türkiye hazır, Alaşehir de hazır. Türkiye’nin 2053 gibi daha büyük hedefleri de var. Malazgirt Zaferinin bininci yılında yeni doğan çocuklar 2071 yılında Allah’ın izniyle bu ülke dünyada küresel bir güç olacak. Buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizim kızıl elmamız var. Allah’ın izniyle bunu başaracağız” dedi.

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 10 aileye gelir getirici tür, 14 aileye de ORKÖY sertifikaları dağıtımını gerçekleştirdi. Ayrıca vatandaşlara zeytin, fıstık çamı, kara servi ve defne fidanı türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidan dağıtıldı. Daha sonra Bakan Eroğlu, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençler, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli tarafından Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve Sulaması, Gördes Kobaklar Barajı, Demirci Kuzuköy Barajı, Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti, 2 adet taşkın koruma tesisi, 1 adet ağaçlandırma ve ormancılık projelerinin temeli, butonlara basılarak atıldı.

Yağmur sürprizi

Öte yandan toplu temel atma töreninin hemen sonrasında gerçekleşecek iftar programında yağmur sürprizi yaşandı. Temel atma töreninin ardından bir anda başlayan sağanak yağış nedeniyle ezana dakikalar kala orucunu açmak için bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Etkili olan yağış nedeniyle Bakan Eroğlu ve bazı vatandaşlar sahnede, bir kısım vatandaş da saçak altlarına sığındı. Yağmurun dinmesi sonrası Bakan Eroğlu ve beraberindekiler orucunu, ayakta vatandaşlarla birlikte açtı. Bu sırada Bakan Eroğlu, kendisine verilen bir dilim ekmeği basın mensuplarıyla paylaştı.