Bakan Fakıbaba, Manisa’da ayak basmadık yer bırakmadı

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah namazıyla başladığı Manisa programında adeta ayak basmadık yer bırakmadı. Sabah namazını Hatuniye Camisi’nde kılan Bakan Fakıbaba, sonrasında sırasıyla; il müdürlüğü, Beydere Tohum ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörlüğü, Manisa Valiliği, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini ziyaret etti. Fakıbaba, ayrıca 2017 kurum üzüm rekoltesini ve üzüm alımları için taban fiyatı açıkladı. Çarşı esnafını da ziyaret eden Fakıbaba, esnafın kendilerinden bir isteğinin olup olmadığını sordu. Esnaf ziyaretinde eline bıçağı alarak, döner kesen Bakan Fakıbaba, Manisa Kebabının da tadına baktı.

Şehzadeler Belediyesine ziyaret

Bakan Fakıbaba, Manisa temasları kapsamında Şehzadeler Belediyesini ziyaret etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tarafından kapıda çiçeklerle karşılanan Bakan Fakıbaba, zabıta personelini selamladıktan sonra makama çıktı. Şehzadeler ilçesindeki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Çok verimli topraklara sahip bir ilçeyiz. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu zaman kadar birçok imkânsızlıklara rağmen tarıma destek sağladık. Belediye olarak yasal bir zorunluluğumuz olmamasına rağmen 2 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Üreticilerimizin ürünlerine kışın zarar gelmesin diye iki tane erken uyarı sistemini kurduk. Türkiye’nin en modern üretici pazarını kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgemizde kurduk. Şehzadeler Belediyesi olarak biz tarımı ve çiftçiyi önemsiyoruz. Ülkemizin önemli bir dinamiği olduğuna inanıyor ve bu noktada da gerekli olan tüm destekleri sağlıyoruz” dedi.

Halkın hizmetkarı olduklarını aktaran Fakıbaba, “Bakan olmak, milletvekili veya belediye başkanı olmak bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan halk ile birlikte, içe olabilmektir” dedi. Ziyaret esnasında Başkan Çelik, Bakan Fakıbaba’ ya Mesir Macunu ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Bakan Fakıbaba’dan Yunusemre’nin projelerine destek

Bakan Fakıbaba, Şehzadeler Belediyesinin ardından Yunusemre Belediyesini ziyaret etti. Bakan Fakıbaba’yı kapıda karşılayan Başkan Çerçi, Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre ve belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 65’i kırsal olmak üzere 89 mahalleden oluşan ilçede kırsal kalkınmayı önemsediklerini aktaran Başkan Çerçi, “İlçe olarak yaklaşık 100 bin dekar tarım arazisine sahibiz. Bu arazilerde üzüm, zeytin, buğday, mısır, arpa, domates ve Antep fıstığı tarımı yapılıyor. 30 bin küçükbaş, 12 bin civarı büyükbaş hayvan varlığımız var. Belediyemiz sınırları içinde 65 kırsal mahallemiz var. Önemli ölçüde tarımsal çalışmalar yapıyoruz. Belediye olarak tarıma desteklerde bulunuyoruz. Kurulduğumuz andan itibaren 3 yıl içerisinde 16 bin 500 adet aşısız Antep fıstığı, 22 bin 500 adet aşılı ceviz, 5 bin 500 adet badem, 700 adet nar, 15 bin adet zeytin fidanı, 13 bin adet lavanta fidesi dağıttık. Menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması yapıyoruz. 3 yılda 129 bin 400 adet göz aşı yaptık. Palamut ve armut ağaçlarına da aşılama yapılıyor. 100 adet Saanen ırkı oğlak dağıttık. 11 mahallemizde süt toplama merkezi kurduk. Kırsal Kalkınma çalışmalarını yürütmek için ayrı bir müdürlük kurduk ve çok ciddi desteklemelerimiz var” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba’dan destek sözü

Yunusemre Belediyesinin kırsal kalkınma projelerine hayran kalan Bakan Fakıbaba ise Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak projelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Bakan Fakıbaba, “Eski bir belediye başkanı olarak başta büyükşehir yasasının zor olacağını düşünüyordum. Ama şu an sahaya çıkıp belediye başkanlarımızın heyecanını gördüğümde, kırsal mahallelere yaptıkları yatırımı öğrenince yasanın ne kadar önemli ve yerinde bir karar olduğunu gördüm. Belediyecilik yol ve kaldırım yapmak değil; sosyal işlerde faal olmak, köyden şehre göçü önlemek, orada yaşayan kardeşlerimize destek verebilmek, tarım ve hayvancılığın gelişmesini sağlamaktır. O bölgede tarıma bağlı sanayinin gelişmesini sağlamak, yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında olmaya başladı. Bakan olarak bu beni çok mutlu etmektedir. Bu anlamda her türlü desteği vermeye de hazırım. Sizi yürekten kutluyor; başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Üzüm ve hayvancılık işletmelerini ziyaret etti

Belediye ziyaretlerinin ardından Bakan Fakıbaba, öğleden sonraki programı çerçevesinde Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret ederek, üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Fakıbaba, üzüm fiyatları ve rekolte hakkında üreticilerle görüştü. Bakan Fakıbaba daha sonra Osman Akça’ya ait üzüm işletmesi ve Hasan Türek’e ait hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde Bakan Fakıbaba’ya, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, İsmail Bilen, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, belediye meclis üyeleri ve ziraat odası başkanları eşlik etti.