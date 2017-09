Bakan Fakıbaba Partisinin Manisa İl Yönetim toplantısına katıldı

Toplantı esnasında Bakanlık çalışmaları hakkında bilgiler veren Fakıbaba, yönetim kurulu üyelerinin sorularını yanıtladı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. İl Başkanı Berk Mersinli Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile Milletvekilleri Recai Berber ve İsmail Bilen de katıldı.

Manisa’ ya gerçekleştirdiği ziyaret nedeni ile Bakan Fakıbaba’ya teşekkür eden AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba’yı Üzümün başkenti Manisa’da ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bilindiği gibi Manisamızda şuan hasat mevsimi. Manisa ovasında şuan üzüm hasadı yapılmaktadır. Üzümün piyasa fiyatlarının normal seyrine dönmesi noktasında milletvekillerimizin bakanımız nezdinde ciddi girişimleri olmuştu. Bu girişimler neticesinde Sayın Bakanımızın ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz İl Başkanları toplantımızda bizde bir söz alarak Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üzüm ile ilgili durumu arz ettiğimizde, Sayın Bakanımızda söz alarak bizlere ‘hiç merak etmeyin, Manisa adına bu sorunu çözmek için çalışacağız’ demişti. Bugün bu doğrultuda değerli milletvekillerimizin girişimleri ile Sayın Bakanımızı üzümün başkenti Manisamızda ağırlama şerefine eriştik” dedi.

“Her zaman teşkilatlarımızın emrindeyim”

Bir bakan olarak her zaman AK Parti Teşkilatlarının arasında olduğunu ifade eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Öncelikle burada AK Parti ailesi ile bir arada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Ben bir AK Partili bakan olarak kendimiz sizlerden farklı görmüyorum. Her zaman teşkilatlarımız ile bir aradayız, teşkilatlarımızın emrindeyiz. Bu büyük AK Parti ailesinde hepimize verilmiş birer görevler var. Kimimiz üye olabilir, kimimiz bakan, milletvekili veya il başkanı olabilir ancak hepimizin tek bir gayesi var, şehrimiz ve ülkemiz. Bu doğrultuda elimizden gelen tüm çabaları sarf ediyor, canla başla çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde çok çalışarak bulunduğumuz tüm illerde seçimleri kazanmalıyız. Yeter ki birlik ve beraberlik içerisinde kendimiz ile mücadele etmeden çalışmalarımızı sürdürelim. Bu noktada yapacağımız çalışma ile alamayacağımız il ve ilçe yoktur. Ben bu sefer gerçekten de çok umutluyum. İnşallah Allah’ın izniyle Manisa’da hem Büyükşehir Belediyesini alacağız, hem de milletvekili sayımızı daha da fazlalaştıracağız. Bu noktada hiçbir endişem yok. Bir kardeşiniz olarak ben her zaman emrinizde olacağım. Bugün belki üzüm için buradayım ama bundan sonra sadece bir üzüm için değil her konuda sizlerin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim” dedi.