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12 Eylül 2017 11:15

Bakan Fakıbaba’nın Manisa mesaisi sabah ezanıyla başladı

MANİSA (İHA) – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Manisa’da kendisine ikram edilen üzüm şırasına hayran kaldığını belirterek, “Üzüm suyunda müthiş bir tat var.

Bakan Fakıbaba’nın Manisa mesaisi sabah ezanıyla başladı

12 Eylül 2017 11:15

Katkı maddesi yok. Kebabı ayranla, diğer yiyecekler üzüm şırasıyla” dedi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzüm rekoltesinin açıklanacağı toplantıya katılmak üzere Manisa’ya geldi. Bakan Fakıbaba, dün bir otelde gerçekleştirilen programın ardından bugün sabah ezanıyla birlikte Manisa’da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Fakıbaba, tarihi Hatuniye Camisi’nde sabah namazını kıldı, ardından Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, buradaki incelemelerinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, Beydere Tohum ve Sertifikasyon Test Müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi aldı. Bakan Fakıbaba daha sonra Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Buradaki incelemeler sırasında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal tarafından Bakan Fakıbaba’ya üzüm şırası ikram edildi. Üzüm şırasına hayran kaldığını belirten Fakıbaba, “Böyle içeriği ne olduğu bilinmeyen, özellikle dışarıda üretilen ürünler... Böyle mis gibi bizim kendi içeceklerimiz varken ne gerek var? Çok rahatsız ediyor insanı. Çok rahatsız oluyorum. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Ama bilmediğimiz, dışarıdan gelen dünyanın kullandığı bir sürü markalara işte biz de marka diye kullanıyoruz. Üzüm suyunda müthiş bir tat var. Katkı maddesi yok. Kebabı ayranla, diğer yiyecekler üzüm şırasıyla” diye konuştu.


Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler daha sonra üzüm rekoltesinin açıklanacağı toplantıya katılmak üzere buradan ayrıldı.


Bakan Fakıbaba’nın ziyaretlerine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ile kurum müdürleri eşlik etti.




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