Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere baba ocağı Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, "Baba ocağı, ata ocağı bizim için önemlidir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa programı kapsamında ilk olarak sabah saatlerinde Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Burada Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezinde gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra akraba ziyareti için Salihli ilçesine hareket etti. Basına kapalı olarak akraba ziyareti gerçekleştiren Kasapoğlu, ardından baba ocağı olan Kula ilçesine geldi. Manisa milletvekilleriyle birlikte ilçe şehitliği önünde ilçe protokolü ve geniş bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, burada şehitler için dua okudu. Daha sonra Kula Kaymakamlığına giderek Kula'da göreve yeni başlayan Kaymakam Kemal Duru'yu makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Kaymakam Duru'nun yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın görevi tebliğ etmesinden sonra memleketim Kula'ya ilk ziyaretim. İnşallah bu vesileyle ziyaretlerimiz sık sık devam edecektir. Baba ocağı, ata ocağı bizim için önemlidir. Ülkemizin her yerine gösterdiğimiz, heyecanı, hizmet aşkını Kula içinde göstereceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak görevimiz yarınlarımız için planlar yapmak. Çok güçlü bir milletin, şerefli bir tarihin evlatlarıyız. Bu doğrultuda da yetiştireceğimiz nesillerde, gençlik politikalarımızla güzel çalışmalarla gençlerimizi çok güçlü, çok donanımlı, çok azimli, çok kararlı yetiştireceğiz. Sizlerin destekleriyle, dualarıyla hep birlikte çalışacağız. Makamlar gelip geçici, önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. Kulamız için gençlik camiamızla ilgili elbette güzel yatırımlarımız var. Daha ileriye heyecan ve azimle omuz omuza yürüyeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, kaymakamlık ziyaretinin ardından yaren ekibi gösterileri ve Yabaayak Atlı Birliği öncülüğünde Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'u makamında ziyaret etti. Başkan Tosun, Bakan Kasapoğlu'na ilçede yapılan sportif yatırımlar hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Kula İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ve ilçe teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçe teşkilat üyeleri ile bir süre sohbet etti.

AK Parti'nin Kula'da yürüttüğü hizmetler konusunda bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Kula'ya yapılabilecek yatırımlar konusunda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu vurguladı. Kasapoğlu ve beraberindekiler, buradaki ziyaretinin ardından Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldı.