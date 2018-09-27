Bakan Kasapoğlu: “Kaybeden UEFA ve EURO 2024”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024'ün ev sahibinin açıklanacağı programı Manisa'nın Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde izledi. Bakan Kasapoğlu, turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında kaybedenin UEFA ve EURO 2024 olduğunu söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehzadeler Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlara aşure ikram etti. Bakan Kasapoğlu aşure ikramının ardından EURO 2024'ün ev sahibinin açıklanacağı programı Manisa'nın Şehzadeler Gençlik Merkezi'nde izledi. Bakan Kasapoğlu turnuvanın ev sahibinin Almanya olarak açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

“EURO 2024'ün ev sahibi ülkesi açıklandı. Onca güçlü yanlarımıza rağmen ülkemize verilmemesi UEFA açısından ve EURO 2024 açısından üzücü bir durumdur. Bizim ülke olarak hem organizasyonlar noktasındaki gücümüz, kalitemiz, standartlarımızın yüksekliği bellidir. Hem tesislerimizin, statlarımızın kalitesi, yeniliği ortadadır. Bu anlamda bizim ülke olarak kaybettiğimiz hiçbir şey yoktur. Bundan sonraki süreçlerde inşallah bunu göz önünde bulundurularak ülkemizin konukseverliği noktasındaki tecrübeyi EURO 2024 o anlamda kaybetmiştir. Bu coğrafyada, bu topraklarda bu organizasyonun yapılması bu organizasyon adına çok kazandırıcı bir durum olacaktı ancak dediğim gibi ülkemizin kaybettiği hiçbir şey yoktur. Biz bugün gençlerimizle gençlik merkezimizde beraberiz an itibariyle çalışma yapıyoruz. Gençlerimizle, ülke insanımızla yarınlara omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”