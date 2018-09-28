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Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle türkü söyledi, fidan dikti

Manisa’nın Turgutlu ilçesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan müzik atölyesinde öğrencilerle birlikte türkü söyledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan müzik atölyesinde öğrencilerle birlikte türkü söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa programı kapsamında Turgutlu ilçesini ziyaret etti. Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezinde gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, kurslarla ilgili İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Eksür'den bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, tekno kafe, müzik atölyesi, resim sergisi, karate salonu ve el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Buradaki kursiyer ve öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile müzik atölyesinde türkü söyledi.


Tesisin fiziki yapısını ve donanımına tam not veren Bakan Kasapoğlu, gençlerin projelerini yakından inceleyerek takip edilmesi yönünde talimat verdi.


Bakan Kasapoğlu ayrıca merkezin bahçesine bir fidan dikerek elleriyle fidanı suladı. Bakan Kasapoğlu daha sonra Turgutlu'dan ayrıldı.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve daire müdürleri eşlik etti.

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