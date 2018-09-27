Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, dünyada eşi görülmemiş bir tesisleşme hamlesi yaptı”

Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı'yı makamında ziyaret etti. Kasapoğlu'na ziyaretinde, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcı, Mehmet Ali Özkan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, meclis üyeleri ve AK Parti'li yöneticiler eşlik etti. Bakan Kasapoğlu, belediye önünde çiçekle karşılandı. Daha sonra makama çıkan Bakan Kasapoğlu'na Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı tarafından bir sunum yapıldı.

İlçedeki sportif faaliyetler hakkında bilgi veren Başkan Yaralı, ziyareti için Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sundu. Saruhanlı Belediyesine spor anlamında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sporu ne kadar kültür ve bir yaşam tarzı haline getirebilirsek hem uluslar arası noktada hem de sağlıklı toplum noktasında ciddi bir mesafe kat etmiş oluruz. Son 16 yılda çok önemli sportif başarılarımız var. Cumhurbaşkanımız sporun içerisinden gelen sporu çok önemseyen biri. O yüzden çok şanslıyız. Onun verdiği motivasyonla Türkiye belki dünyada eşi görülmemiş bir tesisleşme hamlesi yaptı. İstatistiklere baktığımızda en genç spor tesisleri bizde. Bunların bir kısmı bölgemizde, Manisa'da ve başka şehirlerde. İnşallah sportif tesisleşme noktasında çok ileri bir durumdayız. İnşallah bunu sportif başarıyla perçinleyeceğiz. Bu tür ilçelerimizde spor noktasında iştahı ve heyecanı gördükçe yatırımlar ve geleceğimiz adına ümitleniyoruz” dedi.

Ziyaretin ardından Bakan Kasapoğlu, beraberindekilerle Gölmarmara ilçesine hareket etti.