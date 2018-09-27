Bakan Kasapoğlu'ndan sporculara mesir macunu tavsiyesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da kendisine hediye edilen mesir macununu göstererek, “Aslında bunu sporculara tavsiye etmek lazım. Bir formül bulalım. Bu doping sayılmaz” dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'nin atletizm pisti ve futbol sahasını yerinde inceledi. Bakan Kasapoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer tarafından kapıda karşılandı. Daha sonra makama çıkan Bakan Kasapoğlu, burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, AK Parti il yönetimi ve partililer hazır bulundu. Kirli oyunlara ve taarruzlara rağmen daha güzel yarınlar için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın azmini kararlılığını görüyoruz. O azim ve kararlılığa layık olmak için elimizden gelen gayreti, teşkilatlarımızı diri tutmak zorundayız. O motivasyon, kararlılık, birlik ve beraberliğimizle oluşacak sinerji ile inşallah hem illerimize hizmet etme noktasında hem de ülkemizi baskılara karşı dik tutma ve bu baskılardan da inşallah en güzel şekliyle ülkemizi iyi noktalara getirme noktasında galip çıkaracağımıza inanıyorum. Biz de tesislerimizle sportif bir ruhu gençlerimize aşılayarak, diri tutarak devam ettireceğiz. Gençliğimizi değişik organizasyonlarla geliştirme yönünde atılımlarımıza devam edeceğiz. 16 yılda değişik alanlarda çok ciddi mesafeler kat ettik. Yeni hükümet sistemimizin bu mesafeleri belki çok daha büyük noktalara taşıma potansiyeli var. Bu potansiyeli ve imkanı değerlendirmeliyiz. Bu sisteme kolay geçilmedi. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir şeyin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Mesir macunu tavsiyesi

Bakan Kasapoğlu'na konuşmasının sonunda, içinde mesir macunu ve yöresel ürünlerin olduğu bir sepet hediye edildi. Kendisine hediye edilen mesir macununu gösteren Kasapoğlu, “Aslında bunu sporculara tavsiye etmek lazım. Bir formül bulalım. Bu doping sayılmaz” dedi.

Bakan Kasaopluğu, AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sonrası Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'ne giderek, buradaki atletizm pisti ve futbol sahasını yerinde inceledi. Burada spor yapan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, bölgeye yapılacak yeni yatırımların projeleri hakkında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve yetkililerden bilgi aldı. Manisaspor Başkanı Bülent Baygeldi, Bakan Kasapoluğu'na üzerinde adı yazılı olan 45 numaralı Manisaspor forması hediye etti.