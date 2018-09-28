Bakan Kasapoğlu'nun Manisa ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Ata sporumuz olan cirit takımları için cirit sahasını en kısa sürede çalışmasını yapıp başlayacağız” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Manisa'daki temasları kapsamında Selendi ilçesini ziyaret etti. İlçe girişinde Manisa'yı temsil eden cirit takımlarının atları ile davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılanan Bakan Kasapoğlu'na Türkiye badminton şampiyonlarında başarılı olup şampiyonluklar kazandıran badminton sporcuları tarafından çiçek verildi. Atlar eşliğinde Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar'ı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, ilçenin genel durumu hakkında kendisinden bilgi aldı ardından yaya olarak AK Parti binasına giden Bakan yolda gördüğü vatandaşlara selam verdi. Parti Binasında AK Parti ilçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar'ın konuşmasının ardından söz alan Bakan Muharrem Kasapoğlu, “Bugün güzel ilçelerimizin güzel insanlarıyla buluşuyoruz. Bizim için her dakikası kıymetli olan bu gezimizin Manisamız ve Selendimiz için hayırlı olacak, bereketli olacak. Bu manada diğer ilçelerimizle birlikte gençliğimiz adına sporumuz adına yatırımları konuşuyoruz. Hem de başka noktalardaki ihtiyaçlarımız konuşuyoruz ve masaya yatırıyoruz. Az öncede hem Selendi'deki yönetici arkadaşlarımızla konuştuk. Selendi'nin bir cirit sahası ihtiyacı olduğundan bahsettiler bende talimatı arkadaşlarıma verdim. Cirit sahası için en kısa zamanda çalışmalara başlıyoruz. Elbette cirit sahası yetmez, Selendi halkımıza ne yapsak azdır. Bu manada yapacağımız tüm çalışmaları bir plan ve proje doğrultusunda devam ettireceğiz. Ancak okullarımızda eksik olan spor sahalarını geliştireceğiz. Yine okullarımızın eksik olan spor malzemelerini gerek kitap eksikliğini giderilmesi konusunda ilgili çalışmaları yapacağız. Kısa sürede telafi edeceğiz inşallah bu çıktığımız yolu birlikte yürüyeceğiz. Sizlerin destekleri ve dualarıyla, yardımlarıyla bu nokta da sizlerden ekstra dua istirham ediyoruz. Bu bağlamda ben önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz mahalli seçimlerde sizlerin en güzel şekilde tüm bir enerjiyle gayret göstereceğiniz bu kritik seçimde de liderimiz saygı değer Cumhurbaşkanımızın yanında yol yürüyeceğinizi biliyoruz. Bu vesileyle en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bakan Kasapoğlu, parti binasında partililerle görüştükten sonra İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, tarafından kendisine verilen hediyelerin ardından Selendi'den ayrıldı. Bakan Kasapoğlu'na Manisa Milletvekili AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile diğer İlçe Başkanları eşlik ederken, Bakan Kasapoğlu'nu Selendi ziyaretinde İlçe Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, MHP İlçe Başkanı Himmet Kurukoç, Belediye Meclis üyeleri, daire Müdürleri ile çok sayıda partililer karşıladı.