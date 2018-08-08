Bakan Pakdemirli 10 Ağustos’ta Manisa’da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 10 Ağustos Cuma günü bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya gelecek. Manisa’daki programı hakkında bilgi veren AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya yapmış olduğumuz ziyarette Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’yi Manisa’ya davet etmiştik. Sağ olsun bakanımız bizleri kırmadı Manisa’ya ziyaretini gerçekleştiriyor. 10 Ağustos Cuma günü öncelikle Manisa Ticaret Borsası’nda saat 10.30-11.30 arasında 2018-2019 Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzüm sezonu açılış ve geleneksel çekirdeksiz kuru üzüm törenine katılacaklar. Yine saat 11.30-13.15 arasında Güres Yumurta ziyareti yapacaklar. 14.15-15.00’da AK Parti Manisa İl Başkanlığımız, 15.30-17.30 saatleri arasında Tarım ve Orman Sektörü Buluşması’da üzüm rekoltesi ve Toprak Mahsulleri Ofisi alım açıklamasını Anemon Otel’de gerçekleştiriyor. 17.30-19.00 saatlerinde ise Şehzadeler İlçesi Cihanpaşa Mevkii Çam Köy’de Başkentli Üzüm Bağlarında üzüm hasadı yapılarak kurutma sergisine alınması gerçekleştirecektir” dedi.