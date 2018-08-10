İnşallah bunlar en kısa sürede açıklanacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesi’nde bulunan Güres Yumurta işletmesinin yeni üretim kompleksinin açılışını yaptı. Bakan Pakdemirli, tören alanına girişte işletmenin çalışanlarıyla selamlaşarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Törende bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, “24 Haziran itibariyle parlamenter sistem sona erdi. Artık daha dinamik ve güçlü bir Türkiye için Başkanlık Sistemi’ne geçtik. Bundan sonra üretim ekonomisi için biz üreticilerimizin olduğu gibi sanayicilerimizin de yanında olacağız. İzmir, Manisa gibi Ege illeri önemli tarım ambarlarımızdır. Tarım ürünlerini üretiyoruz. Hayvancılıkla ilgili çok güzel işlerimiz var. Bunları mamul haline getirecek tarıma dayalı sanayi ürünlerini üretmemiz gerekiyor. Bu sebeple Manisa’nın özellikle yüzde 14 tarıma dayalı sanayi ürünü var. Bunu arttırıyor olmamız lazım. Yumurta için Manisa önemli bir merkez. 20 milyar adet yumurta üretiliyor. Bu tesisler Manisa’daki üretimin 20’de 1’ini üretiyor. Bu gurur vericidir. Burada tavuk, pastörize bıldırcın yumurtası var. 700 bin metrekarelik açık alan 250 dönüm kapalı alanımız var. Burada tesisin atıklarından da enerji üretiyorlar. Bu da çok önemli” dedi.

İş adamları ve sanayicilere yönelik açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Bu dönemde kabinemiz iş adamlarımızı, sanayicilerimizi rahatlatmak adına önemli hazırlıklar yapıyor. İnşallah bunlar en kısa sürede açıklanacak. İş dünyamız bu dönemde mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomi anlayışı üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte yeni üretim tesisinin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası işletmeyi gezen Bakan Pakdemirli, tesis hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı. Açılışın ardından tören alanından ayrılan Pakdemirli, cuma namazını da Mütevelli Mahallesi Çamlıca Camii’nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Pakdemirli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Açılış törenine, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, oda başkanları ve iş adamları katıldı.