Bakan Pakdemirli tarlaya indi, traktör kullandı

Bakan Pakdemirli, ardından da domates kurutma sergisinde ve tarlasında çalışan işçilerle de sohbet ederek traktör kullandı.

Tarım ve Ormanı Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Akhisar ilçesi Akselendi Mahallesinde sınırları içerisinde bulunan Hava Meydanı Komutanlığına özel uçak ile iniş yaptı. Pakdemirli, ardından da sabah saat 08.30 sıralarında domates kurutma sergisinde çalışan işçilerle buluşarak kahvaltı yaptı. Pakdemirli, burada çalışmalar hakkında bilgi alırken, işverenler 14 kilo domatesten 1 kilo kuru domates çıktığını anlattı ve sadece ihraç yaptıklarını en çok ABD ile İtalya ülkelerine satış yaptıklarını bildirdi. Tarlada domates toplayan işçilerle de buluşan Bakan Pakdemirli, traktör kullandı ve ardından Manisa ili merkezine geçiş yaptı.

Bakana ziyareti sırasında Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim ederken, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Ziraat Türkiye Kupası ardından Süper Kupayı da müzesine götüren Süper Lig temsilcisi Akhisar Belediyespor’un formasını takdim etti.