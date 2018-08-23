Bakan Pakdemirli, yangın kulesi ekiplerinin bayramını kutladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün helikopteri ile Manisa Spil Dağı Milli Parkı’ndaki at alanına gelerek, bin 500 metre yüksekliğindeki yangın gözetleme kulesinde incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli 11 yaşındaki oğlu Burak ile birlikte yangın gözetleme kulesinde dürbünle ormanlık alanları inceledikten sonra, gözetleme kulesi personelinden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli daha sonra telsizden bölgede orman yangınlarında görevli tüm personelin bayramını kutladı. Yangın kulesinde görevli personel ile bayramlaşan Bakan Pakdemirli, daha sonra Spil Dağı Milli Parkının bin 200 metre yüksekliğindeki at alanı mevkiine indi. Burada Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü piknik yapmaya gelen bazı vatandaşların sofrasına konuk olan Bakan Pakdemirli, piknikçi vatandaşlarla tek tek bayramlaştı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra orman köşkleri ve sosyal tesislerde incelemede bulunduktan sonra helikopterle Manisa’dan ayrıldı.

Bakan Pakdemirli’ye 11 yaşındaki oğlu Burak Pakdemirli’nin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Doğa ve Milli Parklar Koruma 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç de eşlik etti.