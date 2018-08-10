Bakan Pakdemirli’den ’ekonomik darbe’ vurgusu

Yargı darbesine dayandı, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Manisa’da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Parti binası girişinde İl Başkanı Berk Mersinli ve partililer tarafından karşılanan Pakdemirli’ye çiçek takdim edildi. Daha sonra Bakan Pakdemirli, il başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Berk Mersinli, Pakdemirli’ye ziyaretleri anısına teşekkür etti.

Mersinli, "Manisa’da kadın kollarında MKYK üyemiz, ana kademe de MKYK üyemiz, 5 milletvekilimiz, şimdi de ailesi Manisalı olan bir bakanımız var. Yeni sistem yeni dönem Manisa adına, Türkiye adına ve coğrafyamız adına çok şey bekliyoruz. 24 Haziran seçimleri sonrasında belirli ekonomik sıkıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni kabine yasama organımız, meclisimizde, milletimizle ve teşkilatımızda bunun üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Kendi siyasi hayatını örnek verdi

Konuşmasına genel seçimleri hatırlatarak başlayan Bakan Pakdemirli, seçimlerde listeye giremeyenlerin partiye küsmemesi gerektiğine dikkat çekti. Kendi hayatından kesitlerle örnek veren Pakdemirli, "Her yerde listeler açıklanıyor. Her yerde listeler açıklanınca da ister istemez belli kırılmalar oluyor, belli kopmalar oluyor. Bunların olmamasını diliyorum. Yani İzmir’de oldu. Manisa’da mutlaka olmuştur. O yüzden biz ’Ben siyaseti bırakıyorum’ diyen arkadaşlarımız oldu. Tahmin ediyorum benimde aşağı yukarı partiyle irtibatım 10 yılın üzerine geçiyor. 10 yıldır bir şey olmamış ama şu anda da aniden bir şey olmuş arkadaşınız olarak kendimi numunelik gösterebilirim. O yüzden bu işte durmak yok, yola devam yapmamız lazım" dedi.

Yeni bir sisteme geçildiğini, sistemin oturması için de 10 yıl daha gerektiğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Yeni bir sisteme geçtik. Parlamenter sisteme geçtik. O yüzden burada havlu atma şansımız yok. Bu sistemin oturması için de 10 yıl lazım. Bana göre AK Parti’nin 10 yıl daha olmalı. Bana göre bütün partiler hizmet için var. Bizim başımızda dirayetli bir lider var. Neye dayandı, yargı darbesine dayandı, askeri darbeye dayandı, şimdi ekonomik darbeye hep birlikte dayanmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bugünkü liderler arasında böyle güç görmüyorum. O yüzden bugün itibariyle bu sistemin oturması lazım. Cumhuriyet kazanımlarının ötesinde kazanımlar elde edebilmek için mutlaka ve mutlaka biz inandığımız davanın yolunda yürümemiz gerekiyor. Bugünleri çok hızlı geçebiliriz diyen umut ediyoruz. Bir şekilde de batı ile olan ilişkilerde biz baz oluşturuluyor. Hükümetimiz tarafından çalışmalar devam ediyor. Ekonomiyle ilgili de kabinemiz önemli paketler üzerinde çalışıyor. Ekonomin rahatlaması yerel seçimler öncesi iyi bir adım olacaktır" diye konuştu.

16 yılda Manisa’ya 25 milyarlık yatırım yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yatırımların 4 buçuk milyarı Tarım ve Orman Bakanlığına ait. Yüzde 48,61 oyla da Manisa bu yatırımları taçlandırmış. Dediğim gibi bu işin bugünü yok. Geçmiş başarı, gelecek garantisi değil. Bizim en önemli seçime doğru gittiğimizi hissediyorum. Ya ‘Parlamenter sisteme geçelim diyenler kazanacak, ya da başkanlık sistemine geçtik, bu iş oturacak’ diyenler kazanacak. Bizim kapı kapı çalıp, partili olmayanları da ikna edip, çocuklarınız için bize vermeniz gerek deyip bu ikna faaliyete katılmaları gerekiyor."