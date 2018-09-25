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Bakan Pakdemirli'nin annesi kaza geçirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, trafik kazası geçirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Pakdemirli ve Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 74 yaşındaki annesi Nuran Pakdemirli ve dayısı Cemal Çetin, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde trafik kazası geçirdi. Pakdemirli ve Çetin, hemen Manisa Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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