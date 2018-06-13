Bakan Yardımcısına Salihli kirazı

Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci’yi ziyaret eden Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, ziyarette Salihli tarım sektörünün ve bölgenin önde gelen ihracat ürünlerinden olan Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm ve kirazda yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Aksoy, “Amacımız Salihli ile adı özdeşleşmiş Salihli Kirazı ile Çekirdeksiz Kuru Üzümü tüm bürokratlarımıza ikram ederek sektör hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. Amacımız damaklarda Salihli Kirazının tadını bıraktığımız gibi hafızalara da Salihli’nin adını kaydetmek” dedi.

Borsa Başkanı ziyaret sonrası Bakan Yardımcısı Çiftçi ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na tescilli dünyaca ünlü Salihli Kirazını ikram etti.