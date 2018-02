Bakanlar maden şehitleri için Soma’da okul açtı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Manisa’nın Soma ilçesindeki Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından yaptırılan çevre düzenlemesinin Soma Belediyesince gerçekleştirilen Soma Türk İş Madenciler İlkokulu’nun açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulun yapımında en büyük katkının Türk-İş ailesine ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Bu okuldan Soma’nın yarınını iyi edecek evlatlarımız yetişecektir, biz onlarla gurur duyacağız” dedi.

“Kimi maden ocağında kimi Zeytin Dalı’nda”

Türkiye’nin düne kıyasla refah içerisinde bir ülke olduğunu ifade eden Bakan İsmet Yılmaz, “1071 Alpaslan’dan bu yana bizler al yıldızlı bayrak altında başımız dik, alnımız açık yaşayalım diye bu topraklarda can verenler oldu. Türkiye’nin yarını daha iyi olsun, diye kimi maden ocağında, kimi baraj yapımında, kimi Fırat Kalkanı’nda, kimi Zeytin Dalı Operasyonu’nda bu ülkenin insanları olarak bizler özgür bir coğrafyada yaşayalım, diye canlarını veriyorlar. Bu vatan için can veren şehitlerimiz, rahmetle anıyorum, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Bizim onlara karşı sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuz onların uğruna can verdikleri değerleri daha yükseğe taşımak ve insanımızı refah içerisinde özgür bir Türkiye’de yaşatmaktır” dedi.

Bir insanın veya bir kurumun kendi insanına beldesine yapacağı en büyük hizmetin eğitim olduğunu belirten Bakan Yılmaz, “Eğitimin olduğu yerde diğer hizmetlerin daha sonra kalması lazım. Önce eğitim sonra sağlık, önce eğitim sonra sosyal hizmetler. Bu anlamda büyük adımlar attık. Bugün düne göre eğitim çok daha iyi. Eğitimin amacı kendinizi ifade edebilmektir. Evlatlarınıza bakın, kendilerini sizden daha iyi ifade edebiliyor mu? Bizler kendimizi ifade edemiyorduk. Bir diğer amacı kişiye özgüven kazandırmaktır. Evlatlarımıza bakın, özgüvenleri bizden çok daha fazla değil mi? Hiç şüpheniz olmasın özgüveni kazanmış Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi yapmak isteyen teknoloji üreten bir nesil geliyor” ifadelerini kullandı.

“İkili eğitimi 2019 sonuna kadar kaldıracağız”

Türkiye’de eğitime ayrılan bütçenin 134 milyar 724 milyon olduğunu ifade eden Bakan İsmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Milli gelirin yüzde 6.2’sinden fazlasını eğitime ayırıyoruz. 1980’de milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 1.2, 1990’larda 2.2. Biz hükümete geldiğimizde 2002’de 2.9’du şu anda ise 6.2. Eğitimde kaliteyi sağlamak ve fırsat eşitliği değişmez hedefimizdir. Ancak altyapıyı tamamlamadan bu mümkün değildir. Bu kardeşiniz 70 kişilik sınıflarda okudu. Bu sınıflarda kaliteli eğitim sağlanabilir mi? Derslik başına düşen öğrenci sayısı biz göreve geldiğimizde 36 idi şimdi 24’e düştü. Manisa’da bu sayı 20. Türkiye’de bugün eğitimde kalite konuşuluyor. Daha iyi eğitim için öğretmen sayısını artırabilmek lazım. Bizim dönemizde 580 bin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik, bu yılda 25 bin öğretmen atayacağız. Niçin, kaliteli eğitim için. Bir öğrenciye düşen öğretmen sayısı 17’ye düştü. Bu sayı ile Kore, Japonya gibi ülkelerle aynıyız. Ama Fransa’dan daha iyiyiz. 2019 sonuna kadar ikili eğitimi kaldıracağız. Niyetimiz halistir. Millet birlik ve beraberlik daim oldukça Türkiye’nin yarınını bugünden daha aydınlık yapacağız.”

“Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, ise okul ziyareti öncesi Soma maden şehitlerinin kabirlerini ziyaret ettiklerini ve aileleriyle kucaklaştıklarını hatırlatarak, “Türkiye maden kazasında çok acı bir olay yaşadı. Ama bu millet büyük bir millet olduğunu o gün de gösterdi bugün de gösteriyor. Sivil toplumuyla devletiyle tüm Türkiye’nin kalbi Soma’da attı. Bugüne kadar devlet olarak da hepsine sahip çıktık. Hepsini rahmetle minnetle anıyorum. Aynı zamanda içerde ve dışarda terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi de Rabbim muhafaza eylesin. Bu vatan topraklarda bin yıldır kardeşlik içinde yaşıyoruz ama korumak için de binlerce şehit verdik. Şehitlerin ailesi bizlere emanet, nasıl ki bu vatan toprakları bize emanetse, şehitlerimizin aileleri de bizlere emanet. Bakanlık olarak her zaman şehit ailelerimizin yanındayız, gazilerimizin yanındayız. Onların ailelerine sahip çıkmak onurlu ve şerefli bir görevdir” dedi.

“Çocuklarını her türlü tehlikeden de koruyacak bilinçte olsunlar”

En önemli hizmetlerden birinin okul yapmak ve eğitime katkı sağlamak olduğunu ifade eden Bakan Kaya, 15 yılda eğitimde önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biz iktidara geldiğimizde kız çocukların okullaşma oranı yüzde 45 idi bugün bu oran ortaokullarda yüzde 83’lere vardı. Bu ‘haydi kızlar okula’ kampanyamız, verdiğimiz şartlı eğitim yardımları ve ailelerini de desteklediğimiz şartlı eğitim yardımlarıyla arttı. Yükseköğretimde yüzde 13 olan bu oran yüzde 44’leri buldu. Bunu da yeterli bulmuyoruz bunu da artırmak için çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki gözleri ışıl ışıl evlatlarımız okusunlar, iyi bir geleceğe sahip olsunlar ve daha sonra evlensinler. Her çocuğumuzun yeri okuldur diyoruz. Onların daha iyi eğitim alması için çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim ailede başlar. Çocuk, ilk kelimesini, ilk harfini ailede öğrenir. Bunun için bakanlık olarak ailelerimize yönelik eğitimler veriyoruz, bugüne kadar 890 bin ailemize eğitim verdik. Biz istiyoruz ki annelerimiz, babalarımız bilinçli aile olsunlar, çocuklarını her türlü tehlikeden de koruyacak bilinçte olsunlar. Aile ve sosyal destek programımızla ev ev dolaşıp ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Türkiye genelinde 3 bin personelle birlikte başta dezavantajlı olmak üzere ailelerimizi ziyaret edip ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. İhtiyaç sahibi yaşlı mı var, okula gitmeyen çocuk mu var, bakıma muhtaç biri mi var bunları tespit ediyoruz. Bu projeyle ailelerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Güçlü aile güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir” dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay da bir sendikacı olarak en keyifli günü geçirdiklerini belirterek, Türkiye’nin çeşitli illerinde okullar yaptıklarını ve bunlardan birinin de Soma’da olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından her iki bakan okuldaki çocukları sınıflarında ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.