Bakır Çok Amaçlı Salonu’nun temeli törenle atıldı

Törene, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, AK Parti Manisa milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan ile çok sayıda Kırkağaçlı vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, “Bakır mahallemize kazandıracağımız çok amaçlı salon ve kültür merkezimizin temelini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Salonumuzun 13 Aralık 2018 tarihinde yapımı tamamlanacak. 900 metrekarelik alan içerisine yapılacak olan salonumuz 930 bin TL’ye mal olacak. Çok amaçlı salon ve kültür merkezimiz ayrıca düğün salonu olarak da hizmet verecek. Tüm Kırkağaçımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi

Törene katılan AK Parti Manisa milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, yatırımın Kırkağaç’a hayırlı olmasını diledi. 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Özkan, "24 Haziran’dan sonra artık yeni bir Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı şeklinde ikilemli bir hükümet modeli olmayacak. Başbakanlık tarihe karışacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun seçeceği kişilerden oluşacak bir bakanlar kuruluyla ve değerli milletimizin oylarıyla seçilecek 600 milletvekilinden oluşan bir TBMM ile seçileceğiz. İnşallah Manisa halkımızın teveccühleriyle bizlerde bu göreve talibiz. Bu yörenin vatandaşıyım, Soma’da doğdum, yine Soma’da büyüdüm. Milletvekilimiz Recai Berber ile ilçe başkanlığım döneminde uzun yıllar birlikte çalıştım. Recai Berber’in Soma’ya kazandırılan birçok yatırımda ön ayak oldu, destekleri oldu. Aynı şekilde Kırkağaç’ın da bir evladı olarak bu şehre birçok yatırımın kazandırılmasında öncü oldu. İnşallah milletimiz teveccüh gösterirse 24 Haziran’dan sonra kendisinden bayrağı devralarak, teşkilatlarımız ve belediye başkanımızla hizmete devam edeceğiz. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediyemizin yaptığı bu yatırımın da Kırkağaçımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"6 ayda tamamlanacak"

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise "Eskiden belediye başkanlarımız muhtarlarımız, mahalleliler böyle bir salonu yaptırmak için Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığına mekik dokuyordu. Artık kendi imkanlarıyla 1 milyon liraya mal olacak bir salonu belediye imkanlarıyla yapabilir hale geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde yerel yönetimlere belediyelere çok daha büyük kaynaklar aktararak mahalle, köyler, ve şehirlerimizin bütün sorunlarını inşallah çözeceğiz. Bugün burada temelini atacağımız salon, kültür merkezimizi inşallah Aralık ayına kadar tamamlayarak açılışını yapacağız. 6 ay gibi kısa bir zamanda bu güzel tesisimizi Bakır’a kazandıracağız. Bakır, ak hizmetlerden bir yenisini daha kazanmış oldu" diye konuştu.

Programın sonunda Kırkağaç Belediyesi tarafından Bakırlı vatandaşlara iftar verildi. İftar sonrasında AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve AK Parti Manisa milletvekili adayı Mehmet Ali Özkan, esnaf ve vatandaşı ziyareti yaptı.