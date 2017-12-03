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03 Aralık 2017 20:54

Bakır-Ömerler arası daha konforlu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi tarafından Bakır-Ömerler yolunda bakım onarım ve asfalt çalışması yapıldı.

Bakır-Ömerler arası daha konforlu

03 Aralık 2017 20:54


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi başkalığı tarafından Kırkağaç’ın Bakır-Ömerler yolunda bakım ve onarım çalışması yapıldı. Sürücülerin ve yolcuların yolculuklarındaki konforu arttırmaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda seyahat edenlerin de can ve mal güvenliğini da korumaya yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kırkağaç’ın Bakır-Ömerler mahalleleri arasındaki 4 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakım, onarım ve asfalt çalışması yapıldı. Tamamlanan çalışma ile birlikte yolun güvenliği arttırılırken aynı zamanda konforu da artmış oldu.




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