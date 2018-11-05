Bakırçay'dan on binlerce metreküp atık çıkarıldı

DSİ Genel Müdürlüğü'nce Bakırçay'ın Soma bölümünde başlatılan çalışmalarda çıkartılan atık miktarı şimdiden inşaatı devam eden Soma Yağcılı Barajını dolduracak rakama ulaştı. 860 bin metreküp rusubat çıkartılan nehir yatağındaki çalışmalar tamamlandığında, 20 bin dekar arazide su baskını riski minimize edilmiş olacak.

Somalı çiftçilerin korkulu rüyası olan su baskınlarına son vermek amacıyla DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nce Bakırçay Nehrinin Soma bölümünde başlatılan çalışmalar son hızla devam ediyor. 2017 yılının ekim ayında başlayan çalışmaların ilk etabında Savaştepe Köprüsü ile Soma Arıtma Tesisi arasında kalan yaklaşık 1600 metrelik kısım temizlendi. Bu bölümde nehir yatağından yaklaşık 320 bin metreküp rusubat çıkarıldı.

Çalışmaların 2. kısmı ise Soma Arıtma Tesisi ile Çerkez Hamidiye Köprüsü arasındaki 7 kilometrelik alanda başlatıldı. 2018 yılı boyunca devam eden çalışmalarda 14 bin 250 metrelik nehir yatağından 11 bin 200 metrelik kısımda ıslah çalışmaları bitirildi. Bu bölümde ise 540 bin metreküp rusubat çıktı.

Bakırçay nehir yatağından çıkartılan rusubat miktarı DSİ Genel Müdürlüğü'nün Soma'da inşaatına devam ettiği Yağcılı Barajı'nı dolduracak rakama yani 860 bin metreküpe ulaştı. Temel'den yüksekliği 38 metre olacak Soma Yağcılı Barajı 1760 dekar araziye can suyu verecek ve 860 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak.

Soma yakınlarındaki çalışmalar 2 Beko paletli ekskavatör, 2 Dragline paletli ekskavatör ve 3 damperli kamyon ile devam ederken; proje tamamlandığında yaklaşık 20 bin dekar arazide taşkın riski minimize edilmiş olacak.

Nehir yataklarının dolmasının sadece doğal yollarla değil insan eliyle de yapıldığına dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker vatandaşı uyardı. “Su nasılsa alır götürür” mantığının doğru olmadığını söyleyen Eker, "Vatandaşımızın bilinçsizce attığı binlerce metreküp evsel ve sanayi atığını Bakırçay'dan çıkardık. Bölgedeki taşkın riskini azalttık. Ancak nehir yataklarına evsel ve sanayi atıkları bırakılırsa yine Bakırçay dolar ve tıkanır. Vatandaşımızı uyarıyorum kendi toprakları gibi nehir ve dere yataklarına sahip çıksınlar” diye konuştu.

DSİ tarafından bölgede yapılan çalışmalar kapsamında ayrıca Bakırçay Nehri üzerine bir de köprü inşa edildiği bildirildi.