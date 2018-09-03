BAL ekibinden görkemli sezon açılışı

Kurban kesilip, duaların okunduğu sezon açılışında yeşil-beyazlı taraftarlar ellerindeki meşalelerle şampiyonluk tezahüratları attı.

Bu yıl BAL’da mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, 2018-2019 sezonunun açılışını yaptı. Ramiz Turan Stadı’nda düzenlenen törende, yeni sezonun hayırlı olması için dualar edilip, kurban kesildi. Yeni transfer edilen futbolcuların ve teknik heyetin tek tek tanıtıldığı törende konuşan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli’nin 18 yıldır futbolda çok gerilere gittiğini söyledi. “Salihli Belediyespor olarak hedefimiz bu yıl 3. Lig” diyen Başkan Kayda, “Biz bunun için yola çıktık. 2014 yılında başladığım belediye başkanlığı görevimde, Salihli’mize büyük projeler kazandırarak şehrimizi değiştirdik. Aynı değişimi ve başarıyı futbolda da sürdürmek için çalışıyoruz. Tüm şehrimizi yeşil-beyaza büründürdük. Yeşil-beyazın başarısı için el birliği ile bu sene çok çalışıp, hedefimiz olan 3.lige ulaşacağız. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Şehrimizde yaşayan herkes buraya gelerek, takıma destek verip, üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Çünkü Salihli Belediyespor sadece belediyenin değil, tüm hemşerilerimizin takımıdır” dedi.

Taraftarlar tribünde şov yaptı

Kurban kesilip, duaların okunduğu sezon açılışında Salihli Belediyespor, Denizli’yi BAL’da temsil edecek olan Serinhisarspor ile hazırlık maçı oynadı. Yeşil-beyazlı futbolcular hazırlık maçında sahaya “O sene bu sene, birlikte başaracağız” pankartı ile çıktı. Maç öncesi 45.5 Taraftarlar Derneği üyeleri ise meşalelerle tribün şov yaptı. Teknik Direktör Ozan Dombaz, yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetimindeki Salihli Belediyespor, Ramiz Turan Stadı’nda gerçekleştirilen sezon açılış maçında Serinhisarspor’u 2-1 yenerek, şampiyonluk için umut verdi. Yeşil-beyazlıları galibiyete taşıyan goller, Güney ve Sercan’dan geldi. Serinhisarspor’un tek golünü ise Osman attı.

Salihli Belediyespor’un sezon açılış törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Ünveren, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri, Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ve Baş antrenör Kürşat Çetin ile taraftarlar katıldı.