BAL'da Manisa derbisi zamanı

Grupta ligin 5. haftasında yarın Manisa derbisi heyecanı yaşanacak. Grupta Manisa'yı temsil eden ekiplerden Salihli Belediyespor ve Somaspor, kozlarını Salihli'de paylaşacak.

BAL 8. Grupta şampiyonluk hedefleyen 2 Manisa ekibi Salihli Belediyespor ve Somaspor, ligin 5.haftasında yarın Ramiz Turan Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ramiz Turan Stadı'nda oynanacak olan ve saat 15.00'da başlayacak maçta Fatih Sayar düdük çalarken, yardımcılık görevini ise İbrahim Etem Potuk ve Ahmet Beysüngü üstlenecek.

Salihli moral aşılamak istiyor

Sezona şampiyonluk ve 3. Lig hedefi ile yola çıkan ancak, geçtiğimiz hafta deplasmanda konuk olduğu Gülbahçespor'a 4-3'lük sonuçla yenilen Salihli Belediyespor, çimleri yenilenen Ramiz Turan Stadı'ndaki ilk maçta Somaspor'u yenerek, moral aşılamak istiyor. Ramiz Turan Stadında taraftarlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Teknik Direktör Ozan Dombaz, mücadeleyi kazanarak puan kayıplarını telafi etmek istediklerini söyledi. Somaspor maçına tüm Salihlilileri davet eden Dombaz, “Artık puan kaybına tahammülümüz yok. Yönetim, teknik ekip ve futbolcular olarak galibiyete şartlandık. Taraftarlarımızın da desteğiyle Somaspor'u yenmek istiyoruz” dedi.

Karşılaşma öncesi oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 7 puan toplayan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor 7. sırada yer alırken, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayan Somaspor ise 2. sırada yer alıyor.

BAL 8. Grup 5. hafta programı şöyle: Yıldırım Belediyespor - Ödemiş Belediyespor, Burhaniye Belediyespor - Altınova Belediyespor, İzmirspor - Orhangazi Belediyespor, Yalova Kadıköy - Ayvalıkgücü Belediyespor, Salihli Belediyespor - Somaspor, Çiğli Belediyespor - Gülbahçespor,