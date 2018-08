Balıkesirspor Baltok ile Altınordu puanları paylaştı

Lig’in ilk haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasındaki bakım nedeniyle Spor Toto Akhisar Stadı’nda ağırladığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güzel futbol oynamaya çalışan iki takımın mücadelesini izlediklerini belirten Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, son derece temel eğitimi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını söyledi. Bulak, “Sahada iyi pas yapabilen, topu elde tutabilen, oyun temposunu her an arttırabilecek bir takımımız vardı. Rakibin neler yapabileceğini biliyoruz. Birçok takım ve ülkenin gözü üzerinde olan bir kulüp. Moralli ve oyuncularına özgüven gelmiş durumda. Büyük takımların onları takip etmesi sahada daha rahat hale getirmiş onları ama bizim takımımız çok farklı bir takım. Pas yaptığımızda, topu elde tuttuğumuzda özellikle de kenara indiğimizde çok önemli şeyler yapıyoruz. Belki oyuna bir parça tutuk başladık ama ilk yarının yarım saati oyun oturdu. İkinci yarı oyun bize geçti. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Oyunun sonuna kadar tempoyu bırakmadık. Her geçen gün gelişen bir takımımız var. Herkesin eksik bölgelerine önlem aldığı bir dönemde biz kendi içimizden kendi değerlerimizi çıkarıyoruz. Bu sene yapılanma yönümüz olacak ama bu sene bu takımla da çok şeyleri yapabileceğimizi söyleyebilirim. Herkes bu oyunu bu şekilde oynayamaz. Onun için ben çok ümitliyim. Biz kendi içimizdeki genç oyuncularımızı değer katarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Altınordu cephesi

Akhisar’a kazanmak için geldiklerini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise “Sezonun ilk maçı. Biz geçen hafta da Balıkesir ile bir maç oynamıştık. Sanırım iki takımda kendini bu maça saklamış. Yeni bir takımız, birçok yeni oyuncumuz var. Yeni oyun ve istediğim taktiksel anlamda gelişimleri hızlandırmak istiyorum. Balıkesirspor takımı da ligin belki 3 senedir birlikte oynayan oyuncularından kurulu. Transfer yasakları var ama deneyimli ve iyi bir takım. Onlar tarzının dışında oynadılar. Biraz daha bekleyerek oynadılar, bizim alanlarımızı kapattılar. İlk yarı çok üretemedik. İkinci yarı istediğimiz oyun temposunu arttırmaktı. Havanın sıcak olması, hazırlık sezonundan yeni çıkılması gibi durumlar zaman zaman düşüşlere neden olabiliyor. İlk maçlar hep zor olur. İkinci yarı Balıkesirspor takımı topa biraz daha sahip oldu. Biz oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha savunmayı istediğimiz gibi dengeli yapamadık. Bu yüzden rakip biraz daha üzerimize geldi. Baktığımızda hiç pozisyon vermediğimiz bir maç oldu” diye konuştu.