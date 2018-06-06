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06 Haziran 2018 13:55

Balkan Şampiyonları Manisa’nın gururu oldu

Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonasında 66 kilogramda altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu olan Niyazi Gökçen ve 73 kilogramda bronz madalya kazanan Abidin Karabulut madalyalarıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ı ziyaret etti.

Balkan Şampiyonları Manisa’nın gururu oldu

06 Haziran 2018 13:55


Manisa Büyükşehir Belediyespor’un milli judocuları Niyazi Gökçen ve Abidin Karabulut elde ettikleri başarılarla Manisa’da gurur yaşattı. Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonasında 66 kilogramda Balkan şampiyonu olan Niyazi Gökçen ve 73 kilogramda Balkan üçüncüsü olan Abidin Karabulut Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ı ziyaret etti. Halil Onultmak Spor Tesisleri gerçekleşen ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Aktan, sporcularının ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gurur duyduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olarak spora ve sporcuya büyük destek verdiklerini belirten Aktan, “Bosna Hersek’te düzenlenen Ümitler Judo Balkan Şampiyonasında finale yükselen ve final maçında Romen rakibi Cosmin Bucataru’yu yenerek altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu olan sporcumuz Niyazi Gökçen ile aynı şampiyonada bronz madalya kazanarak Balkan üçüncüsü olan Abidin Karabulut’u yürekten kutluyorum. Sporcularımız kariyerlerine bir başarı daha ekleyerek ülkemizi, Manisa’mızı ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.




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