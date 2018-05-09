Balkondaki saksılarda bin 920 kök kenevir ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Mahallesi’nde ikamet eden Ü.Y.’nin evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, alınan arama kararı sonrasında yapılan aramada evin balkonunda saksılar içerisinde boyları 10 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen bin 920 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ev sahibi Ü.Y. ve olayla ilgisi tespit edilen M.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.Y. ve M.E., ’kenevir ekmek’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.