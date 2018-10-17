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Balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Manisa’nın Demirci ilçesinde bir kadın balkondan düşerek yaralandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kadın balkondan düşerek yaralandı.


Kaza Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Secaattin Mahallesi Atıf akın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özen M. (37) balkonda dengesini kaybederek çay salonunun arka tarafında bulunan alanın çatısına düştü. Büyük bir gürültüyle yere çalışan Özen M.'yi gören kahvedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Özen M.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Demirci Devlet Hastanesine kaldırdı. Özen M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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