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03 Ocak 2017 01:22

Banka ATM’sini yakıp, zabıta aracına zarar verdi

Banka ATM’sini yakıp, zabıta aracına zarar verdi

03 Ocak 2017 01:22

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir bankaya ait ATM’yi yakmaya çalışıp zabıta aracına zarar veren bir kişi gözaltına alındı.
Salihli’de belediye hizmet binası yanında bulunan bir bankaya ait ATM’ye gelen, D.B (25) önce ATM’yi yanıcı madde ile yakmaya çalıştı, ardından zabıta aracının ön camına parke taşı atarak zarar verdi.
Olayın ardından Salihli Belediyesi’nin içine giren D.B, zabıta ekiplerine olayı anlatarak polis çağrılmasını istedi.Zabıta ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen polis, D.B’yi göz altına aldı. D.B sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



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