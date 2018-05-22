Barbaros’ta Ramazan coşkusu

‘Yunusemre’de Ramazan bir başka güzel’ sloganıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinin durağı bu kez Barbaros Mahallesi oldu. Ahmet Bedevi İlkokulu’nun bahçesinde kurulan iftar sofrasında oruçlar açıldı. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve eşi Dr. Melek Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili Adayı Samed Zenginoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Kılıç Kaya ve Şaver Yüksel, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Meclis Üyeleri Necip Denktaş ve Arif Alkan, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinin ardından mahallelilere seslenen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek, “Halkımızla beraber orucumuzu açtık. Ne mutlu bize. Allah öncelikle sağlık sıhhat versin. İnşallah nice bayramlara, nice Ramazanlara kavuşalım. Belediye olarak hem mahallelerimizde hem de Forum Magnesia AVM arkasında sabit iftar sofralarımız var. Bütün iftarlarımızı sizinle yapıyoruz. Bu yemeğin hazırlanmasında, sofraların kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Kurulan gezici sahnede okunan Kuran tilaveti ve ilahilerin yanı sıra semazen gösterisi ve Hacivat-Karagöz sahnelendi. Ayrıca çocuklar için şişme oyun parkurları, pamuk şeker, Osmanlı macunu ve Ramazan şerbeti ikramı gerçekleştirildi.