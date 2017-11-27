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27 Kasım 2017 15:15

Barkot numarası cinayeti aydınlattı

Manisa’da 21 Kasım’da Gediz Nehri kenarında bulunan insan kemiklerinin, çevrede bulunan giysilerin üzerinde bulunan barkot numaralarının incelenmesinin ardından İdris Okur’a ait olduğu tespit edildi.

Barkot numarası cinayeti aydınlattı

27 Kasım 2017 15:15

Uyuşturucu ticaretindeki husumetten kaynaklanan cinayet sonucu gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.


Manisa’da 2 Ekim tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 4 Ekim tarihinde kayıp ilanı verilen İdris Okur’un vahşi bir cinayete kurban gittiği tespit edildi. Kayıp olan Okur’un bulunması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çok yönlü yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi’nde Gediz Nehri kenarında insan kemikleri bulundu. Bulunan kemiklerin kayıp olarak aranan İdris Okur’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler kemiklerin bulunduğu yer ve çevresinde detaylı bir arama tarama yaparak giysilere ulaştı. Giysilerin üzerindeki barkot numaralarından kıyafetlerin kayıp olan İdris Okur’a ait olduğu tespit edildi.



Suçlarını itiraf ettiler


İdris Okur’un en son görüştüğü kişi olan M.K. isimli şahıs 23 Kasım tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. M.K. sorgusunda T.C. ile birlikte İdris Okur’u 2 Ekim tarihinde Tekeliler Mahallesi civarına götürdüklerini ve burada ikisi birlikte av tüfeğiyle İdris Okur’u öldürdüklerini itiraf etti. M.K. olay anında şüpheli T.C.’nin arkadaşları olan S.S., C.K. ve E.A., R.A. ve C.B. isimli şahısların da olduğunu belirtmesi üzerine söz konusu şahıslar da 24 Kasım tarihinde gözaltına alındı. Cinayetin uyuşturucu ticaretindeki husumetten kaynaklandığı tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 7 zanlıdan 4’ü Manisa Devlet Hastanesindeki doktor kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri doktor kontrolüne götürüldüğü sırada basın mensuplarını da ‘Sizden şikayetçi olacağım’ dedi.




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