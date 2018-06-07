Başarılı Dyned öğrencileri ödüllendirildi

Kula Vali Muzaffer Ecemiş İlkokulunda, İngilizceyi geliştirmek ve örgün olarak kullanabilmek adına öğrenciler için düzenlenen Dyned İngilizce eğitim programında başarı gösteren 4. sınıf öğrencileri, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi. Dil öğrenmenin önemine değinen Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Dyned programının İngilizce öğrenmek ve pratik yapmak için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti. Dyned çalışmalarının okullarda gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüldüğünü ifade eden Sümen, Kula’daki okullar arasında toplamda 40 öğrencinin başarı belgesi almaya hak kazandığını ifade etti.

İngilizce dilinin temel prensibinin bol tekrara dayalı olduğunu ve geliştirilen bu projenin İngilizceyi öğrenmek ve konuşma konusunda oldukça faydalı olduğunu ifade eden Dyned İlçe Koordinatör yardımcısı Veysel Doğanay, “Bilindiği gibi öğrenilen bilgi ve becerilerin kalıcı hale gelmesinde sık sık tekrar yapmak çok önemlidir. Temel prensibi bol tekrara dayanan ve öğrencilerin interaktif olarak İngilizce çalışmasına, dinlediği yabancı dildeki cümleleri kendi sesiyle kaydederek kendi sesini de dinlemesine imkan veren Dyned dil öğrenme programında uzun süre çalışma yapan öğrencilerimizin, bu çalışmalarının karşılığını mutlaka alacaklarına inanıyoruz” dedi.

Dyned programında dereceye giren öğrencilere, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İbrahim Özel ile Kula Vali Muzaffer Ecemiş İlkokul Müdürü Mustafa İmir tarafından başarı belgeleri takdim edildi.