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22 Aralık 2016 14:16

Başarılı sporculardan Başkan Çelik’e ziyaret

Başarılı sporculardan Başkan Çelik’e ziyaret

22 Aralık 2016 14:16

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Antalya’da yapılan 9. O-Sport Dünya Şampiyonasında dereceye giren Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının büyük başarılara imza attığını belirten Başkan Çelik, “Sporcularımızdan önümüzdeki dönemde de büyük başarılar bekliyoruz” dedi.
Geçtiğimiz ay Antalya’da yapılan 9. O-Spor Dünya Şampiyonasında Ülkemizi temsil ederek 4 madalya kazanan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcuları ve yöneticileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarete Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Demirarslan, Emre Kurt, Ediz Barış, Kulüp antrenörü Mustafa Ören, Sporcular Ahmet Kafadar, Mustafa Gök, Alper Yasin ve Kazım Minibay katıldı.
Ferdi Spor branşlarında Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının birçok başarıya imza attığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ülkemizi temsil ederek, almış olduğunuz başarılar nedeni ile hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum 3- 7 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 9. O-Spor Dünya Şampiyonasına Türkiye’yi temsilen katılan Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularımız, 22 Ülkeden 225 sporcunun katıldığı şampiyonada Ülkemize biri gümüş, üçü de bronz madalya olmak üzere toplamda 4 tane madalya kazandırdılar. Antrenörümüz Mustafa Ören nezaretinde Dünya Şampiyonasına katılan sporcularımızdan Büyük erkekler de Ahmet Kafadar 2., Mustafa Gök 3., Genç Erkekler kategorisinde Kazım Minibay ve Alper Yasin Oyan kategorilerinde 3. Olmuşlardır. Sporcularımızı kutluyorum. Antrenörümüzü tebrik ediyorum. Belediye Spor Kulübümüzün Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle ferdi branşlarda Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübümüz, başarıdan başarıya koşuyor, ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil ederek madalyalar kazanarak göğsümüzü kabartıyorlar. Bundan sonra ki süreçte de sporcularımızda daha büyük başarıları da Şehzadeler olarak bekliyoruz” dedi.
Başkan Çelik ve Kulüp yöneticileri, dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti.



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