Başarısını tekrarlamak istiyor

Ayağı 17-18 Haziran tarihlerinde Yunanistan’ın Serez kentinde yapılacak. Düzenlenen yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele edecek olan Kamil Kırbaş, şampiyonanın 1. ayağındaki başarısını tekrarlayarak Manisa’ya dereceyle dönmek istiyor.

Avrupa Drag Şampiyonası’nın 2. Ayağı Yunanistan’ın Serez kentinde 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’de drag sınıfında birçok şampiyonluğa imza atan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Kamil Kırbaş’ta şampiyonada mücadele edecek. Şampiyonanın 1. ayağında rakiplerini geride bırakarak Street2 sınıfında birinci olan yeşil-beyazlı motorcu başarını tekrarlamak istiyor. Şampiyonada Kamil Kırbaş’a başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar,” Şampiyonanın birinci ayağında başarılı sporcumuz zorlu rakiplerini geride bırakarak Street2 sınıfında birinci oldu.17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışlarda da sporcumuzun güzel dereceler elde edeceğine inanıyorum” dedi.