Başbakan Yıldırım’ın, prim desteği için Ankara’da kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Torbalı Ticaret Odası ve Torbalı Belediyesinin düzenlediği ’Güçlü Ekonomi, Güçlü İzmir, Güçlü Türkiye Toplantısı’nda zeytin sektörünün yaşadığı sorunlar da gündeme geldi. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, gecede Başbakan Binali Yıldırım’a zeytinyağı prim desteği alırken hammaddesi olan zeytine prim verilmemesinin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Alhat, "Sofralık zeytin yetiştirmek ciddi bir mücadele gerektiriyor. Zamanında sulama yapmalısınız, zamanında ilaçlama olmalı, hava iyi gitmeli. Eğer zeytine iyi bakmazsanız o zaman yağlık oluyor. Yağlık zeytine de prim veriliyor. Ancak bakımı daha zor olan zeytine prim desteği verilmiyor. Zeytin hepimiz için sağlık demek, sağlıklı nesil demek. Bu yüzden zeytinde prim desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Başbakan Yıldırım bürokratlara talimat verdi

Konuyla yakından ilgilenen Başbakan Yıldırım, prim desteği için bürokratlarına talimat verdi. Yıldırım, Ankara’da zeytine prim talebiyle ilgili bir sektör toplantısının gerçekleştirilerek çalışma başlatılmasını istedi. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, Başbakan Yıldırım’a ’Prim Dosyası’ verdiklerini belirterek, "Akhisar zeytinin başkenti. Sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten bir kent. Türkiye’deki tüm sofralarda Akhisar zeytini tüketiliyor. Bunu yapabilmek için üretici büyük bir çile çekiyor. Oysa bunu yapmasa zeytini, yağlık hale getirip zeytinyağı üretse prim desteği de alacak. Ancak üreticimiz kendisinden, eşinden, çocuklarından, ailesinden hayatından fedakarlık ederek hepimizin sağlıklı beslenmesi için çile dolu üretimi tercih ediyor. Biz bu büyük fedakarlığın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Zeytine prim desteğinin sektöre de canlılık getireceğine dikkat çeken Alhat, "Zeytin ekonomisinde küresel ligde liderliği almamız şart. Çünkü Türkiye’nin 2023 hedefleri var. Bu liderliği alabilmemiz için fedakar üreticimize prim desteği büyük moral olacak" diye konuştu.