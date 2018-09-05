Başkan Aloğlu’ndan ekonomi programlarına tepki

Televizyon programlarında uzmanlığı ekonomi olmayan kişilerin ekonomik değerlendirmelerde bulunan kişilere tepki gösteren MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, bu tarz programlarda alanında uzman kişilerin konuşması gerektiğini söyledi. Aloğlu şöyle konuştu: "Dünya piyasalarını iyi tanıyan,istatistikleri iyi takip eden,dünya da ki ekonomik verileri iyi okuyan kişilerin ekranlara taşınması gerekiyor. Ama Türkiye’de bir grup var ki; konu ne olursa olsun her konuda alim, her konuda yetkin. Televizyonlarda kadrolu konuk, panellerde demirbaş konuşmacı ve kronik akıl. Konu din olunca da bu kişileri dinletiyorlar, ekonomi olunca da, siyaset olunca da. Bir insan hem ilahiyatçı, hem ekonomist, hem stratejist, hem hukukçu, hem sosyolog, hem eğitim uzmanı, hem ulaştırma konusunda yetkin, hem planlama konusunda etkin nasıl olabiliyor? Bence bu arkadaşları uluslararası bir kurul enine boyuna tetkik etmeli. Televizyon programlarında sadece uzman kişilerin görüşlerine yer verilmesi gerekiyor. Dünya bir satranç tahtası ve ülkeler de piyonlar. Herkes doğru hamleyi yapmaya çalışıyor. Bizim de küresel piyasada doğru ve akılcı hamleler yapmamız gerekiyor"