Başkan Çelik, Almanya’daki Türk gazetecileri ağırladı

Türk gazetecilerin Avrupa’da çok önemli bir görev ifa ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür etti.

Almanya’nın Hamburg ve Bremen şehrinden Manisa’ya gelen Hamburg Türk Basın Birliği üyesi 9 Türk Gazeteci, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Hamburg Türk Basın Birliği olarak Türkiye’de farklı illerde farklı kurum ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamburg Türk Basın Birliği Başkanı Erdal Altuntaş, “Hamburg Türk Basın Birliği olarak Manisa’da ve İzmir’de bir dizi ziyaretler gerçekleştiriyoruz. 2010 yılında kurulan Hamburg Türk Basın Birliği olarak 2014 yılından beri Türkiye’de farklı şehirler ve farklı kurumları ziyaret ediyoruz. İlk iki yılda İstanbul ve Ankara ziyaretlerimiz olmuştu. Bu yılda İzmir ve Manisa illerimizi ziyaret ederek hem birliğimizin tanıtımını yapıyor hem de kurumlarımız ile fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Hamburg ve Bremen’den gelen 9 kişilik bir gazeteci arkadaş topluluğumuz ile bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Avrupa’daki gazeteciler ülkemizin bir temsilcisi gibi görev yapıyorlar”

Avrupa’da görev yapan gazetecilerin Türkiye’nin birer temsilcisi gibi görev yaptıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Avrupa’da özellikle de Almanya’da bizim çok sayıda vatandaşımız, soydaşlarımız yaşıyor. Çok iyi biliyoruz ki farklı gazetelerin temsilcileri olan değerli gazeteci arkadaşlarımız, hem oradaki vatandaşlarımızın Türkiye ile ilgili sağlıklı bilgi almalarını temin ediyorlar hem de Avrupa ve Almanya ile ilgili gelişmelerle vatandaşlarımızı haberdar ediyorlar. Adeta ülkemizin birer temsilcisi gibi oralarda önemli bir görev ifa ediyorlar. Değerli gazeteci kardeşlerimizi şehzadeler şehri, Fatih’in, Kanuni’nin yetiştiği şehirde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu ziyaret vesilesi ile sizlerin aracılığı ile Almanya ve Avrupa’da gurbette bulunan Türk hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyorum” diye konuştu.