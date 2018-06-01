Başkan Çelik: "Farklılığımız en büyük zenginliğimizdir"

İftarda bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Birbirimizi sevelim, saygı duyalım. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edelim. Bu ülke bütün zenginlikleriyle hepimize yetecek kadar büyüktür. Yeter ki biz, birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrası geçtiğimiz akşam Ali Rıza Çevik Ortaokulu bahçesinde kuruldu. Hayırsever Mustafa Bayer’in katkılarıyla düzenlenen iftar programına Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever Mustafa Bayer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde vatandaşlara bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Statülerimiz ne olursa olsun, Allah katında eşit, Allah’ın birer kullarıyız. Böyle bir dinin mensupları olmak, bir takım farklılıklarımız olmasına rağmen, bizler için ne büyük bir ortak paydadır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan bağışlanma ayı olan Ramazan’ı Şerif’in yarısını geçtik. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı bizlere ve İslam Alemine nasip etsin. Biz burada huzur içerisinde iftarlarımızı açarken, bolluk ve bereket içerisinde sofralarımızı kurarken, yeryüzünün birçok bölgesinde inanan kardeşlerimiz kan ve gözyaşı içerisindeler. Biz huzur içerisinde ezanı beklerken, onlar tedirginlikle iftarı bekliyorlar. 3 günlük ölümlü bir dünya. Öyleyse kırıcı olmaya gerek yok. Birbirimizi sevelim, saygı duyalım. Farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edelim. Bu ülke bütün zenginlikleriyle hepimize yetecek kadar büyüktür. Yeter ki biz, birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim" dedi.

İftarın gerçekleştirildiği yerin Manisa’nın en köklü okullarından bir olan Ali Rıza Çevik Ortaokulu olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Bu okulla ilgili de talepleri yerine getirdik. Ancak buranın köklü bir değişikliğe ihtiyacı vardı. İstedik ki, bu değişiklik gerçekleşirken, bu bölgelerin en büyük problemi olan otopark problemi de çözülsün. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, tüm Türkiye’de, hiçbir okulun altına otopark izni bugüne kadar vermedi. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a rica ettik. Kaymakamımız büyük çaba sarf etti. Gerekli yerlerle görüşmeler yapıldı. Biz Manisa ve Şehzadeler olarak, Türkiye’de bir ilki başardık. Bu okulun altına 2 katlı otopark yapılması ile ilgili bakanlıktan izni aldık. Büyükşehir Belediyesi ihalesini yaparak buraya otopark yapacak. Üzerine de iki hayırseverimiz 2 bina yapacaklar. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak çevre düzenlemesini yapacağız. Hem otopark sorununu çözeceğiz, hem de çocuklarımız modern bir okula kavuşmuş olacaklar. Erler Caddesi’ndeki Adanalının yeri olarak bilinen metruk binayı da kamulaştırdık. Restorasyon çalışmaları bittiğinde orayı da bu mahallelere hitap edecek bir çocuk kültür ve sanat evi olarak sizlerin hizmetine sunacağız” dedi.