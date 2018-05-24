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24 Mayıs 2018 16:01

Başkan Çelik: "İftar sofraları kardeşliğimizi pekiştiriyor"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, her yıl geleneksel olarak kurulan iftar sofrasında Peker Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Başkan Çelik:

24 Mayıs 2018 16:01


Her akşam farklı bir mahallede iftarının vatandaşlarla birlikte açan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz akşam Peker Mahallesinde kurulan iftar sofrasında iftarını vatandaşlarla birlikte açtı. Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarının sevgi ve kardeşlik bağlarının güçlendirdiğini belirten Başkan Çelik “Bizleri böylesine güzel günlerde aynı sofralarda bir araya getiren Rabbimize hamd ediyorum. Yıllardır Peker Mahallesinde kurulan bu iftar sofralarını organize eden Mahalle Muhtarımız Saffet Taşkıncan ve tüm mahalle halkına teşekkür ediyorum. Peker Mahallemizde ramazan ayı boyunca her akşam iftar sofrası kuruluyor. Ama bir gün geniş katılımlı bir iftar düzenliyoruz. Bu iftarda zenginiyle, fakiriyle, genciyle ve yaşlısıyla bütün mahalle halkıyla bir araya geliyoruz. Bu iftar sofralarında inanç birlikteliğimizi vurguluyor, sevgimizi ve kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bugün bizleri kırmayıp soframıza geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.


İftarın ardından çocuklar için düzenlenen Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi gördü.


Muhtarlık binası önünde düzenlenen iftara Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yanı sıra, MHP Milletvekili Adayı Mesut Bayram Laçalar, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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