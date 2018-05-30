Başkan Çelik iftarını Adnan Menderes Mahallesinde açtı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Adnan Menderes Mahallesinde kurulan bin 200 kişilik iftar sofrasında vatandaşlar birlikte iftar açtı.

İftarın hemen öncesinde vatandaşlara bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadelerimizin 65 Mahallesinde olduğu gibi Adnan Menderes Mahallemizde de halkımızı birçok hizmetle buluşturduk. Mahallemizin genelinde ağaç, ağaççık, çalı ve yer örtücü bitki dikimleri yapıldı. 3 bin kilogram çim tohumu ekimi yapıldı. Bank, çöp kovası, 22 adet kamelya ve 4 adet piknik masası montajını da mahallemizde ihtiyaç duyulan parklara montajı yapıldı. Mahallemiz genelinde 5 bin metrekare alana çim ekimi yapılarak bitkisel peyzaj çalışmaları yapıldı. Adnan Menderes Mahallesinde bulunan bütün parkların bakımları periyodik olarak yapıldı. TOKİ-3 bahçesi 50 dönümlük alanda sıfırdan otomatik sulama sistemi döşenmesi, tohum ile çim ekimi ve ağaç dikimleri tamamlanmış olup kalan 25 dönümlük yeşil alan ekim zamanı devam edecektir. Yeşil alanlar, okula ve cami içine bank, çöp kovası ve kamelya montajı yapılmıştır. TOKİ-3 içerisinde bulunan Gediz ilköğretim Okulunda öğrencilerle ağaç dikim etkinliği yapılarak okul bahçesine ağaç dikimi, hemen yan tarafta bulunan rehabilitasyon merkezinin çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik. Adanan Menderes mahallemizde ihtiyaç duyulan sokaklarda asfaltlama çalışması yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Adnan Menderes Mahallemizde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek” dedi.

TOKİ-3 içerisinde ki Gediz orta Okulu bahçesinde kurulan iftar sofrasında, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Milletvekili adayı Samed Zenginoğlu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, MHP İlçe Başkanı Şener Özten, BBP İlçe Başkanı Ahmet Kahraman ve çok sayıda vatandaş katıldı.