Başkan Çelik, işçilere destek olan Okçular çiftini ağırladı

Başkan Çelik, Kağan Mahallesi’nde yapılan çok amaçlı salon inşaatında işçilere her türlü destekte bulunan Necati-Hatice Okçular çiftini misafir etti. Necati ve Hatice Okçular çiftinin yapmış olduğu yardımlaşma örneğinin Anadolu insanının en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Belediye olarak Kağan Mahallemizde bir çok amaçlı salon inşa ediyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için mahallemize gittiğimizde inşaatta çalışan işçilerimize sürekli olarak yardımcı olduklarını gördük. Bize ziyaretimiz esnasında ‘Başkanım siz hiç merak etmeyin biz buradaki çalışanlara göz kulak oluruz’ demişlerdi. İşçi kardeşlerimizde sürekli olarak Necati amca ve Hatice teyzenin kendileri ile ilgilendiğini ve sürekli kendilerine ikramlarda bulunduklarını ifade etmişlerdi. O gün bu sözler karşısında çok mutlu oldum. İşte bu bizim milletimizin bir değeri ve güzelliğidir. Bu nedenle kendilerini belediyemizde misafir etmek istemiştim. Davetimizi kırmayarak bugün buraya gelen Necati amcamıza ve Hatice teyzemize çok teşekkür ediyorum. Böylesine yüreği güzel, hayırsever olan necip milletimizin bütün güzel özelliklerini taşıyan iki değerli büyüğümüzü bugün belediyemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun. Bu necip milletin böylesine önemli değerleri olduğu müddetçe 7 düvel bir araya da gelse bizi asla yıkamaz. Ancak bizi biz yapan bu medeniyet değerlerimizi asla yitirmemeliyiz. Devletimizin yapmış olduğu eserlere bizlerde nasıl bir nebze katkıda buluna biliriz diye bakmalıyız. Aramızda ki yardımlaşmayı, sevgi ve muhabbeti daha da arttırmalıyız. Bu vesile ile Kağan mahallemizdeki inşaat çalışmalarımız süresince bizlere yapmış oldukları destekleri, katkı ve hayırları nedeni ile Necati amcamıza ve Hatice teyzemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çok amaçlı salon inşaatında çalışan işçilere verdikleri tüm destekleri gönüllerinden geldiği için yaptıklarını ifade eden Necati Okçular, belediyenin Kağan Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in yakın ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.