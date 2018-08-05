Başkan Çelik Kaleköy Mahallesi çalışmalarını yerinde inceledi

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 23 Haziran’da Resmi Gazetede yayımlanan Üçlü Kararname ile Şehzadeler İlçesine bağlanan Kale Köy Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi olarak Kaleköy Mahallesine ilk olarak sıfırdan bir çocuk oyun parkı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Çelik “Kaleköy Mahallemize 150 metrekarelilik bir çocuk oyun parkı yapıyoruz. Bu parkta mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız rahatlıkla vakit geçirebilecekler. Parkın içerisinde bulunan ağaçların gölgesinde dinlenebilecekler. Şuan büyük bir hızla devam eden bu güzel parkımız 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış olacak ve halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Kaleköy Mahallesinin, Şehzadeler ilçesinde ki diğer mahalleler gibi eşit bir şekilde hizmetlerden faydalanacağını ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç “Belediyemiz hızlı bir şekilde hummalı bir çalışma içerisinde. Mahalle muhtarımızdan gelen talepleri yerine getirmek için çaba sarf ediyor. Bu noktada Belediyemize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaleköy Mahallesinin, Şehzadeler ilçesine bağlanmasının hemen ardından Kaleköy Mahallesinde hummalı çalışmaların başladığını ifade eden Kaleköy Mahalle Muhtarı İsmail Atmaca "Kaleköy Mahallesi olarak, Şehzadeler ilçesine bağlandığımızdan bu yana Şehzadeler Belediyesi mahallemizde yoğun bir şekilde çalışıyor. Şuan da yollarımızın düzenlenmesi ve oyun parkı yapımı hızla devam ediyor” diye konuştu.