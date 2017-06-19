Başkan Çelik, Kentsel Dönüşümde son durumu anlattı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesinin hayırsever İşadamı Cevdet Çiçek ile birlikte Necatibey İlkokulu bahçesinde kurduğu iftar sofrasında vatandaşlara 5 Mahalleyi kapsayan Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgiler verdi. İftar saati öncesinde vatandaşlara Kocatepe, Bayındırlık ve Gediz Mahallelerinin tamamı ile Dilşikar ve İshak Çelebi Mahallelerinin bir kısmını kapsayan Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgiler veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik çalışmalarda ki son durumu anlattı. 5 Mahallede afet riski kapsamında yerinde dönüşüm yapılacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Belediyemizin yetkisiyle bir kentsel dönüşüm ilan etmiş olsak yine birçok vatandaşımız burada mağdur olacak, özellikle Hazine arazisi üzerinde evi olanlar hiçbir hak sahibi olamayacaklardı. Ancak biz yaptığımız çalışmalarda 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü kapsamında bir konun olduğunu gördük. Bu kanunla birlikte bir dönüşüm çalışması yaparsak burada yaşayan hiç kimse mağdur olmayacak, herkes hak sahibi olmuş olacak” dedi.

Hiçbir hak sahibinin mağdur olmaması için çalıştıklarını belirten Başkan Çelik “13 Kasım 2014 tarihinde 5 mahalleyi kapsayan alanın 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamında bu alanın riskli alan ilan edilmesi konusu belediyemiz tarafından talep edildi. Bakanlığımızın oluru ile Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu alan 6306 sayılı yasa kapsamına dahil edilmiş oldu. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Bakanlığımızdan bu alanda yapılacak çalışmalarda Şehzadeler Belediyesi olarak b izim yetkili kılınmamız noktasında talebimiz olmuştu. Bakanlık bunu da onaylayarak bu 5 mahallemizi kapsayan dönüşüm çalışmalarında bizi yetkili kılmıştır. Belediyemiz şuan için projeler ve etüt çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu güzel projemiz tamamlandığında burada yaşayan her bir vatandaşımız yine buralarda yaşamaya devam edecekler. Bu bölgede hane ve nüfus sayısı ile ilgili tüm teknik çalışmalarımızı tamamladık ve bakanlığımıza sunduk. Bundan sonra ki kısımda da projenin ihaleye açacağız ve projenin uygulanmasına başlayacağız. Hızlı bir şekilde tüm ihalelerimizi yapacağız, ihalenin hemen ardından gerekli zemin etüt çalışmalarını başlatacağız. Bu etüt çalışmalarına göre bina kat sayıları, yerleşim alanları gibi konular netleşmiş olacak. Tüm bunlardan sonra bu mahallelerde yaşayan hak sahiplerimiz ile bire bir görüşmelerimiz olacak” dedi.

Uygulamanın yapılacağı 5 mahallede yaşayan tüm vatandaşların hak sahibi olacağının altını çizen Başkan Çelik “Bu mahallelerde yaşayan tüm vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Bu dönüşüm yerinde bir dönüşüm çalışması olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında burada yaşayan tüm vatandaşlarımız yine aynı şekilde burada yaşamaya devam edecekler. Hazineye ait arsalar üzerinde evi olan vatandaşlarımız da hak sahibi olacaklar. Yıkılacak olan her bir evin değer tespiti yapılacak, ardından metrekarenize uygun olan daireler belirlenecek bunlarla ilgilide sizlerle oturup anlaşma sağlayacağız. Bazı vatandaşlarımız değer noktasında üzerine ödeme yapmaları gerekirse de bunula ilgili de TOKİ ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik, bu bölgede çözüm ortağımız olarak TOKİ ile birlikte çalışmak istiyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımız TOKİ’ nin uygun taksit yöntemleri ile rahatlıkla ev sahibi olmuş olacaklar” dedi.

5 Mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarına başladıkları andan itibaren asılsız bilgilerin yayıldığına dikkat çeken Başkan Çelik “Bu bölgedeki çalışmalara başladığımız günden bu zaman kadar bizlerinde duyduğu bazı dedikodular var. Buraları sizlerin ellerinizden alacaklar diye bazı söylemler dolaşıyordu. Bunu diyen her kimse yalan ve iftira atmaktadır. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Biz göreve geldiğimiz günden beri hep yerinde dönüşüm konusunu ifade ediyoruz. Uzun yıllardır buraların çilesini çekmiş olan vatandaşlarımız buranın sefasını sürecekler ve bu alan Ankara Dikmen Vadisi projesinden çok daha güzel bir proje olacak. 360 dönümlük alanın 100 dönümünde rekreasyon alanları, geniş caddeler meydanlar ve bulvarlar olacak. Doğal güzelliği ve manzarasıyla da bu alan Manisa’nın incisi haline gelecek. Bugün bir kez daha ifade etmem gerekiyorsa, bu mahallelerimiz de yapacağımız dönüşüm çalışmaları sizin çoğunluğunuz tarafından kabul edilmezse sizin istemediğinizi bizde istemeyiz. Bunu da net bir dille ifade etmek istiyorum. Yani sizin istemediğiniz, gönlünüzün razı olmadığı bir işin içerisinde ne Belediye olarak biz oluruz, neden AK Parti Hükümeti olur” dedi.

Yerinde dönüşüm çalışması ile hiçbir hak sahibinin mağdur olmayacağını ifade eden AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur “Ben de İshak Çelebi Mahallesinde büyüdüm. Bu mahallelerimizde yerinde dönüşümü yaparak tek bir insanımızı dahi mağdur etmeden inşallah daha güzel yaşam alanlarında yaşamanıza vesile olma gayreti içerisinde olacağız. Bu tür dönemlerde yalan söyleyenler fitne çıkaranlar çok olacaktır. Bunlara itibar etmeyin. Biz AK Parti olarak Marmaray’ ı yaptığımızda da,3. Köprüyü yaptığımızda da bizi eleştirdiler. Ancak o eleştirenler ilk buraları kullandılar. Ben inanıyorum ki bugün eleştiren insanlar yarın çalışmalar tamamlandığın da Ömer Başkanımız ilk tebriğe gideceklerdir. Sizler hiç endişe etmeyin biz Hükümet olarak, Belediyemiz ve TOKİ ile birlikte buraya güzel ve hayırlı bir proje inşa edeceğiz” dedi.

Okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Hayırsever işadamı Cevdet Çiçek, mahallenin kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.