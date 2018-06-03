Başkan Çelik Kentsel dönüşümde son durumu anlattı

Başkan Çelik yaptığı açıklamada hedefin 9 ay içerisinde ilk etapta yıkımların ve temel atmaların yapılması olduğunu ifade etti.

Şehzadeler Belediyesinin her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrası geçtiğimiz akşam Necatibey İlk Okulu bahçesinde kuruldu. İftar öncesinde vatandaşlara bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “İshak Çelebi, Bayındırlık, Kocatepe, Gediz ve Dilşikar Mahallelerimizde kentsel dönüşüm yapabilmek için büyük bir çaba sarf ettik. Göreve geldiğimizde ilk etapta bu alanda nasıl bir yöntem izleyebiliriz şeklinde bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu alanda imar planı yapmak için yola çıkmış olsaydık. Burada oturan vatandaşlarımızın yarısından fazlasında büyük bir mağduriyet oluşacaktı. Büyükşehir Belediyesinin de kentsel dönüşüm sistemleri var ancak o şekilde de çok büyük mağduriyetler oluşacaktı. 6306 sayılı afet riski altında ki yerlerin dönüşümü hakkında ki kanun kapsamından hareketle yola çıkarsak o zaman burada hiç kimse mağdur olmayacak ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız burada hak sahibi olabilecekti. Hazine arazisi üzerinde evi olan vatandaşlarımız dahi buralarda hak sahibi olabilecek. Bu şekilde yapacağımız kentsel dönüşüm vatandaşlarımız açısından en faydalısı olacaktı” dedi.

Göreve gelir gelmez söz konusu alanın kentsel dönüşüm çalışmalarını başladıklarını ifade eden Başkan Çelik “5 mahallemizde gezen ekiplerimiz, zemin etüt çalışmaları, hali hazır haritaların güncellenmesi, hak sahiplerinin tespiti ve değerleme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyorlar. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu mahallelerde yaşayan hak sahibi vatandaşlarımız ile tek tek görüşmelere başlayarak imzaları atmayı hedefliyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen şuan itibarı ile büyük bir mesafe kat etmiş durumdayız. Şuan da ekiplerimiz evleri ziyaret ediyor, değerleme çalışmaları yapıyor. Binaların değerini içerisinde ki varsa ağaçlar, kuyular tek tek tespit ediliyor” diye konuştu.

“Hedefimiz 9 ay içerisinde ilk etapta çalışmalara başlamak"

Kentsel dönüşüm çalışmalarında ki en büyük hedeflerinin 9 ay içerisinde 1. etapta yıkım çalışmalarına ve yeni binaların temel atma çalışmalarına başlamak olduğunu ifade eden Başkan Çelik "Burada yaşayan hiç kimseyi mağdur etmeden, yıllarca buranın cefasını çekmiş olan vatandaşlarımızı daha modern ve çağdaş konutlara taşıyarak, yeni ve daha güzel bir alanda sefasını sürmesini temin edeceğiz. Ekiplerimiz alanda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizim en büyük hedefimiz 9 aylık bir süre içerisinde en azından 1.etapta yıkımı başlatıp, binaların temellerini atmak olacak" ifadelerini kullandı.

Hayır, sever Cevdet Çiçek’in destekleri ile kurulan iftar sofrasına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, BBP İlçe Başkanı Ahmet Kahraman, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, Milletvekili Adayı Serkan Eren ve çok sayıda vatandaş katıldı.