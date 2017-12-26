Başkan Çelik, Şehit Fethi Sekin’in ailesini ağırladı

Geçtiğimiz ocak ayında teröristler tarafından İzmir Adliyesine yapılan saldırıyı son anda fark ederek önleyen ve çıkan çatışmada Kahramanca çatışarak iki teröristi etkisiz hale getiren ve şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in Babası Mehmet Zeki Sekin ve kız kardeşi Fikriye Sekin, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti. Elazığ’dan İzmir’e bir takım ziyaretler için geldiklerini ifade eden şehidin babası, Manisa’da birkaç ziyarette bulunduğunu ve bunlardan birinin de Şehzadeler Belediyesi olduğunu söyledi. Baba Sekin ziyaret esnasında kendilerine sıcak bir karşılamada bulunan Başkan Çelik ve ekibine teşekkür etti.

Şehit Fethi Sekin’in ailesinin ziyaretinden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Kahraman şehidimiz Fethi Sekin, tıpkı şehit Ömer Halisdemir gibi, İzmir’de cesareti ile şehadete koşarak gitmesiyle yeni nesillerimize adeta bir bayrak gibi örnek olmuş olan kahraman şehidimizin babası ve kız kardeşi bugün ziyaret ederek bizleri şereflendirdi. Kahraman şehidimizin ailesini belediyemizde ağırlamaktan büyük bir şeref duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim inancımıza göre şehitler ölmezler, onlar Rabbimizin katında diridirler ve bizim inancımıza göre en büyük makam ve rütbe şehitlik mertebesidir. Biz inanan insanlar dualarında her zaman şehadeti isteriz çünkü bütün günahlar af olunur ve cennetin baş köşesi şehitlerimize aittir. Sizin gibi bir ailenin mensubu olan Fethi Sekin’in o günkü cesareti asla unutulmayacaktır. Ben bugün bizleri ziyaret ederek onurlandıran Sekin ailesini böylesine şanlı bir evlat yetiştirdikleri için kutluyorum. Rabbim sizleri kahramanımız ile cennetinde buluştursun inşallah. Bizler şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz şehadetleri ile bizlere çok büyük dersler ve mesajlar verdi. İnşallah kıyamete kadar bu cennet vatanda, bütün hainlere fırsat vermeden hür ve özgür bir şekilde yaşamak bizlere nasip olsun. Yeryüzüne adalet ve medeniyeti yaymak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir şeyden korkmayacağız” dedi.

Başkan Çelik ziyaret sonunda şehidin ailesine Mesir çeşitlerinden oluşan bir sepet ve çeşitli hediyeler takdim etti.